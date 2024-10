Estoy activo y "en buena forma", asegura Ochoa

La fecha FIFA del mes de octubre significará para Guillermo Ochoa el regreso a la Selección Mexicana, equipo del que se alejó tras no tener equipo con Jaime Lozano y Javier Aguirre.

El hoy guardameta del AVS de Portugal, quien rápidamente se ha convertido en uno de los favoritos de la afición se mostró fuerte y compartió su objetivo con México.

Estableciendo que espera poder elevar su rendimiento y con ello alcanzar a ser convocado por sexta ocasión a la Copa del Mundo.

"Estoy activo, trabajando y en una liga competitiva, lo que me mantiene en buena forma. Esto ayudará. Tenía opciones en otros lados, donde podía tener más comodidad y menos presión mediática y deportiva, pero no me ayudaban a luchar por estar en el equipo. Elegí Portugal por ese motivo", comentó en entrevista con ZeroZero.

Ochoa, quien tendrá que competir en búsqueda de la titularidad, añadió que seguirá siendo competitivo y con eso no permitir que nadie le 'regale' un puesto.

"Tengo que seguir siendo competitivo y en buena forma, no quiero que me den nada por culpa de mi pasado. Quiero seguir compitiendo, porque sé que no es un tema fácil, debido a mi edad".

Por último, el arquero mexicano reconoció el crecimiento de los porteros jóvenes, pero reiteró que se encuentra listo para apoyarlos y hacerlos crecer.

"Los porteros de México han crecido mucho con los años, se han consolidado en sus equipos y yo siempre he estado a su lado, para ayudarlos a crecer, para querer tener siempre algo más y no mirar las cosas de manera simple y fácil".