Hemos puesto un continente arriba, asegura Achraf Hakimi

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- La Selección de Marruecos terminó su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, la escuadra africana no pudo y perdió en el duelo por el tercer lugar ante Croacia.

Situación que poco afectó en el ambiente del cuadro marroquí, que mediante uno de sus referentes externo su agradecimiento con los fanáticos.

El encargado de hablar fue Achraf Hakimi, quien en plena conferencia aseguró que su participación es un orgullo para su país y continente.

"Esto no es sólo de Marruecos, es de un continente y un país entero apoyándonos. Hemos puesto un continente arriba, una bandera bien alto y estamos orgullosos del trabajo y todo el camino que hemos hecho".

El exjugador del PSG, agregó que después del esfuerzo y dedicación de cada integrante del equipo, la gente en casa seguramente los recibirá con alegría.

"Todos los jugadores se merecen un gran recibimiento. En Marruecos está súper contentos y súper orgullosos. No es fácil llegar a unas semifinales. Hay grandes selecciones que no han estado ahí".