"Hemos quedado cortos debemos el título a la afición", reconoce Baños

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL). - Han pasado cinco años desde el último título de Liga conquistado por el América. Desde entonces, ha sido un lustro lleno de amarguras y decepciones que han provocado el hartazgo de la afición americanista.

Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, es el principal señalado por la fanaticada azulcrema y sabe que han estado en deuda, más allá de los buenos torneos logrados en fase regular.

"Estamos conscientes de que le debemos un título a la afición y en los últimos torneos nos hemos quedado cortos. La idea es trascender, calificar directo, pelear por llegar a la Final y la 14. A eso le tiramos como institución. Esto es un deporte, compites contra 17 equipos que de arranque pretenden lo mismo. La idea es cumplirle a la afición lo antes posible", declaró en la presentación de André Jardine.

Entre lesionados, negociaciones y seleccionados, América llega mermado al inicio del torneo, principalmente en la ofensiva y la urgencia de refuerzos se ha convertido en una tarea más para la directiva.

"La idea es arrancar con el plantel lo más completo que se pueda. Analizamos opciones, no es fácil traer un delantero. Sonamos como disco rayado, pero las competencias terminaron hace 10 días, en Sudamérica siguen jugando. No les corre mucha prisa a los equipos por analizar a los jugadores. Estamos a marchas forzadas, esperamos arrancar con el plantel lo mejor armado para la primera jornada", explicó Baños.

En ese tenor, André Jardine, timonel azulcrema presentado este miércoles, agregó que también ha puesto sobre la mesa algunas opciones para reforzar al plantel rumbo al torneo Apertura 2023.

"El club ya hace movimientos, tiene su radar, los jugadores en los que piensan para reforzarse. Yo llegando aquí he sumado algunas opciones, algunos brasileños que pasaron por nosotros en selecciones, jugadores jóvenes con potencial que combinen con el club. Vamos a hablar de grandes jugadores", explicó el técnico brasileño.