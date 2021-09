Herrera cree que a los entrenadores mexicanos se les tiene menos paciencia

MONTERREY (EFE).- Miguel Herrera, entrenador de los Tigres UANL, afirmó este viernes que las directivas de los 18 equipos de la primera división del futbol mexicano le tienen menos paciencia a los técnicos nacionales que a los extranjeros.



"Pienso que son más severos con los técnicos mexicanos, pierden tres o cuatro partidos y los cortan, pero hay otros equipos con estrategas extranjeros que pierden y pierden y les dan la confianza que también me gustaría para el mexicano", explicó en rueda de prensa.

Herrera es uno de los cuatro estrategas mexicanos entre los 18 equipos del torneo Apertura. Junto al antiguo seleccionador de México en el Mundial de Brasil 2014 están Javier Aguirre, en el Monterrey; Guillermo Vázquez, en el Necaxa, y Víctor Manuel Vucetich, en el Guadalajara.

"No tengo idea de por qué hay pocos mexicanos, tendrían que preguntarle a los directivos. Creo que pasa por la confianza que tenemos que dar nosotros. Calidad y capacidad hay, tampoco creo que sean caros los mexicanos, creo que lo que traen puede haber aquí y no habría diferencia en la parte económica", añadió Herrera.

El ganador de dos títulos de Liga con el América adelantó que el delantero francés André-Pierre Gignac, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho, podría debutar con los Tigres en el partido de este sábado ante el León correspondiente a la octava jornada del Apertura.

"Tengo ilusión por el regreso de Gignac, es un jugador diferente que ha marcado diferencia en el fútbol mexicano. Quisiera tenerlo en la cancha, regresó de los Juegos Olímpicos con una lesión y ahora está recuperado, pero no al 100 por ciento en el estado físico. No puedo decir si iniciará o no contra León", señaló.

El técnico ganador de una Copa Oro con México elogió el trabajo del entrenador argentino Ariel Holan, quien tiene al León en el segundo lugar de la clasificación tras las primeras siete jornadas del Apertura.

"El León no ha cambiado tanto con Holan, son los mismos jugadores, la perspectiva del técnico no es diferente a la que tenía Ignacio Ambriz. Tiene buen manejo de pelota, Holan lo ha hecho bien y por algo tiene al equipo en segundo lugar", comentó.

Los Tigres se ubican en la cuarta posición de la tabla, por lo que de derrotar al León podrían meterse entre los tres mejores conjuntos del Apertura.