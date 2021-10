Herrera reconoce que Simeone lo ha hecho crecer defensivamente

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Héctor Herrera, centrocampista del Atlético de Madrid, campeón del fútbol español, dijo este martes que el argentino Diego 'Cholo' Simeone, entrenador de los colchoneros, lo ha hecho crecer defensivamente.



"Independiente de no jugar tanto en el 'Atleti', he aprendido cosas en temas tácticos y defensivos. Sabemos la exigencia que tiene a la hora de defender y ser riguroso en su trabajo en el equipo. Es un entrenador inteligente que tiene bien definida su forma de jugar y como jugador es más fácil adaptarse", respondió a Efe en una rueda de prensa organizada por la oficina mexicana de LaLiga.

El dos veces mundialista con México fichó por los Rojiblancos en 2019 procedente del Oporto portugués y en su tercera temporada aún no ha logrado establecerse como titular en el esquema de Simeone.

"Estoy contento en el Atlético. Uno siempre quiere jugar y ser importante en el equipo. Yo siento que entreno siempre al ciento por ciento, doy todo de mí, pero a lo mejor no me alcanza con eso. Trabajo siempre para cuando 'el Cholo' me necesite", dijo.

El mexicano reconoció que se encuentra en una etapa de "tomar decisiones" ya que disputa la última temporada de su contrato con el club madrileño.

"Me siento bien, espero jugar muchos años más y no pienso mucho en el futuro, sino en el presente. Estoy contento en el Atlético de Madrid. Mi familia está contenta y tranquila en la ciudad, eso es lo principal. Es verdad que es el fin del contrato, habrá que tomar decisiones y veré qué es lo mejor", expresó.

El jugador de 31 años describió a LaLiga española como la mejor del mundo y admitió que la mexicana está muy lejos de igualar el nivel de la primera división del balompié ibérico.

"Para mí LaLiga es la mejor del mundo porque es la que me gusta. Es normal que LaLiga esté muy por arriba de la mexicana, hace mucho que no juego ahí, sé que ha crecido mucho, pero todavía estamos por debajo. Espero que en algún futuro mejore y seamos una potencia mundial tanto en selección como en la Liga", mencionó.

El antiguo centrocampista del Pachuca explicó que para que más mexicanos emigren a las Ligas europeas es necesario que los directivos bajen sus precios de venta.

"Creo que podríamos tener muchos jugadores a nivel europeo y ahora hay una camada de jugadores jóvenes que hacen las cosas bien. Muchas veces he hablado de los precios que se manejan en México, lo toman a mal, pero deben pensar en el futuro del fútbol mexicano y la selección porque a final si hay más mexicanos en Europa todos crecen", sentenció.