Herrera y su teoría de los errores arbitrales "en contra" del América

Con sentido o sin él, el arbitraje y el América son dos temas que a lo largo de la historia del futbol mexicano, han ido de la mano.

Cuando Miguel Herrera, actual técnico de las Águilas, estaba muy lejos de entrar en el radar de los de Coapa, se encargó de alimentar esa polémica. "El Piojo" era un fiel creyente de que el cuadro azulcrema era siempre beneficiado por los "hombres de negro".

"Claro y siempre lo he aceptado. Yo decía que al América lo ayudaban, pero no es así, ahora que estás del otro lado te das cuenta", señaló en un Instagram Live con el aficionado Jon.barbón.

En dos etapas con las Águilas ya suma cinco años al frente de los azulcremas y esa duda se ha esfumado. Al contrario, considera que el América es constantemente afectado por el arbitraje y Miguel Herrera tiene una teoría.

"Cuando al América lo benefician, la polémica y los ataques al árbitro duran una semana, pero si al América lo perjudican, eso dura únicamente un día. Entonces el árbitro prefiere joder a nosotros que a otros equipos. No es porque se una indicación de fregar al América", declaró.

Asimismo, Herrera recordó las polémicas arbitrales en la final del Apertura 2019 entre Águilas y Rayados, que concluyó con el campeonato del Monterrey en el Estadio Azteca.