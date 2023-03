Hija de Pelé revela que "O Rei" quiso ver a Messi campeón del Mundo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Tres meses después de la muerte de Edson Arantes do Nascimento, su hija Kely reveló cuál fue el último gran deseo de Pelé. Contrario a lo que todo el mundo esperaría, el astro brasileño quería que la Selección Argentina y Lionel Messi fueran campeones del mundo.

A través de una publicación en redes sociales, la hija de Pelé compartió una foto con Antonela Roccuzzo, la esposa del futbolista argentino que conquistó el mundo el diciembre pasado en Qatar.

"Esta es la hermosa y graciosa Antonela Roccuzzo, esposa de Messi. No tuve la oportunidad de conocer a Messi así que cuando la crucé en ese mágico lugar de cada fiesta (el baño de mujeres) le envié un mensaje a través de ella. Cuando Brasil perdió contra Croacia mi papá ya estaba empeorando mucho. Todo el mundo quería que Brasil gane esta Copa por mi padre" detalla Kely.

"Después de la derrota de Brasil, todos los que entraron a esa habitación del hospital solían preguntarle '¿Qué pasa Pelé? ¿Ahora quién quieres que gane? ¡Por supuesto que no Argentina!'. Y él respondió '¡Argentina sí! Esta Copa debe quedarse en Sudamérica y Messi se lo merece". afirmó.

"Entendió que ganó Argentina y Messi logró levantar la copa, y quedó feliz", concluyó el relato de la hija.



Pelé y Messi juntos

Si bien el brasileño y el argentino siempre tuvieron buenas referencias el uno del otro, la única vez que se encontraron en un evento organizado por la FIFA fue en la entrega del Balón de Oro en 2011, cuando Pelé le entregó a Messi el tercero de los siete balones de este tipo que tiene en su vitrina de reconocimientos personales.