Hijo de Michael Schumacher se dice listo para la Fórmula Uno

Mick Schumacher aseguró sus grandes expectativas para su primera temporada dentro de la Fórmula Uno, en la cual correrá para Haas. El alemán, campeón de la Fórmula 2, no escondió su emoción previo al Gran Premio de Bahrein, a correrse este fin de semana en el arranque de la campaña 2021 y de su trayectoria en la máxima categoría.

"Estoy muy feliz de estar aquí, de comenzar mañana y luego continuar. En general, solo tengo que tomar lo que he aprendido e intentar realmente usarlo", comentó el hijo de Michael Schumacher, siete veces monarca mundial en la F1, en el día de medios previo a la carrera.

A Mick le causó gracia que sobre la pista de Bahrein estarán Fernando Alonso (Alpine) y Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), dos campeones de la categoría y grandes competidores en la época de su padre. "Creo que es un poco divertido pensar en eso. Supongo que muestra que han estado en el deporte por mucho tiempo, obviamente han tenido éxito y por eso siguen aquí", comentó el alemán, de 22 años de edad, en el día de medios previo a las actividades.

"No he conducido con muchos de ellos. He estado con Kimi y lo conozco bastante bien sobre la pista, y siempre es muy agradable hablar con él para obtener información. Así que ya deseo que empiece la temporada". Schumacher estará acompañado en Haas por el ruso Nikita Mazepin, jóvenes talentos al volante y que aspiran a su exitoso futuro en la Fórmula Uno.