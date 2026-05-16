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Histórico bronce en Rodeo para San Luis

Por Romario Ventura

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
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Histórico bronce en Rodeo para San Luis

La delegación de San Luis Potosí logró un hecho por primera vez dentro de la Olimpiada Nacional 2026 al conquistar su primera medalla en la disciplina de rodeo, competencia que se desarrolló en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina.

El protagonista de esta actuación fue el vaquero potosino Jesús Flores, quien consiguió la medalla de bronce en la modalidad de Lazo Falso Juvenil Menor, marcando así un precedente para el rodeo potosino dentro de la máxima justa deportiva juvenil del país.

La actuación de Jesús Flores permitió que San Luis Potosí ingresara por primera vez al medallero nacional en esta disciplina, reflejando el crecimiento y desarrollo que ha tenido el rodeo en la entidad durante los últimos años.

La competencia reunió a delegaciones de 22 estados de la República Mexicana, además de cerca de 600 personas entre atletas, entrenadores y personal de apoyo, quienes participaron en una de las disciplinas con mayor tradición dentro de la Olimpiada Nacional.

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El rodeo se convirtió en uno de los eventos nuevos del programa deportivo, gracias al ambiente familiar y temple de los vaqueros de cada una de las pruebas disputadas en el recinto potosino.

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