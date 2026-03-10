Histórico juego de leyendas México contra Brasil en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- El domingo 19 de abril será un día bastante especial para el futbol de nuestro país.

En punto de las 17:00 horas, el balón rodará en el Estadio Azteca y México y Brasil se enfrentarán en un partido de Leyendas.

El "Coloso de Santa Úrsula" reunirá a los 18 mejores jugadores en la historia del Tricolor y de La Verdeamarela, previo a la Copa del Mundo de 2026.

De momento, todavía no están confirmadas las 36 figuras que participarán en el encuentro.

Aunque, poco a poco, comienzan a revelarse algunos nombres, para que la afición mexicana comience a ilusionarse con la presencia de grandes futbolistas.

Por parte de México, ya es un hecho que Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Miguel Layún, Andrés Guardado y Pável Pardo estarán presentes.

Mientras que, de Brasil, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, Ronaldo, Marcelo y Adriano están confirmados para el histórico duelo.

Recientemente, se anunció que otras "cuatro figuras icónicas del futbol se unen al encuentro".

Al Tri, se suman Oribe Peralta y Braulio Luna; a La Verdeamarela, Lúcio y Maicon.

Los cuatro jugadores son auténticas leyendas de sus respectivos países, por lo que su presencia engalana el partido.

Para dimensionar lo que cada uno representa, basta con echar un vistazo a sus trayectorias.

Oribe Peralta jugó 67 partidos con la camiseta de la Selección Mexicana y marcó 25 goles.

Además, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2011 con la Sub-22 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con la Sub-23; en ambos torneos, fue convocado como refuerzo.

Con la Mayor, levantó la Copa Oro y la Copa Concacaf; los dos trofeos en 2015.

El Cepillo representó a México en dos Copas América (2011 y 2016), dos Copas del Mundo (Brasil 2014 y Rusia 2018) una Copa Confederaciones (2017).

Por su parte, Braulio Luna portó la camiseta tricolor en 33 goles y contribuyó con dos anotaciones.

De igual forma, conquistó la Copa Oro (1998) con la Selección Mexicana, participó en dos Mundiales (Francia 1998 y Corea-Japón 2002) y una Copa Confederaciones (1997).

Por el lado de Brasil, Lúcio participó en 105 encuentros con su selección y, a pesar de haber sido defensa central, aportó cuatro tantos.

El zaguero disputó tres Copas del Mundo con La Verdeamarela (Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010), cuatro ediciones de la Copa Confederaciones (2001, 2003, 2005 y Sudáfrica 2009) y una Copa América (2011).

Fue campeón del Mundial en 2002 y de dos Confederaciones (2005 y 2009).

Mientras que Maicon jugó 76 encuentros con Brasil y marcó siete anotaciones.

Además, formó parte de las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014; de las Copas América de 2004, 2007 y 2011 (ganó las dos primeras); y de la Confederaciones de 2005 y 2009 que conquistó.