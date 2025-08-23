Hoffenheim sorprende al Leverkusen en debut de Erik ten Hag en la Bundesliga

BERLÍN (AP) — Hoffenheim arruinó el debut del entrenador del Bayer Leverkusen Erik ten Hag en la Bundesliga al remontar y vencer el sábado 2-1 en Leverkusen.

Tim Lemperle anotó el gol de la victoria para los visitantes al inicio de la segunda mitad, con lo que el Leverkusen inició de manera decepcionante la temporada tras un verano de cambios.

Ten Hag, quien asumió el cargo tras la partida de Xabi Alonso al Real Madrid, incluyó a tres nuevos fichajes en su alineación titular, entre ellos el portero Mark Flekken, el joven delantero Ibrahim Maza y el defensor Jarell Quansah.

Este último adelantó a Leverkusen con un gol temprano, pero Fisnik Asllani igualó a los 25 minutos y asistió a Lemperle al 52.

Las partidas de jugadores clave del Leverkusen como Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong y el ex capitán Jonathan Tah fueron evidentes, ya que el equipo local no logró montar una respuesta.

Ten Hag fue uno de los cuatro entrenadores que debutaron en la Bundesliga con nuevos equipos – seis en total este fin de semana.

El ex asistente de Alemania, Sandro Wagner, tuvo un comienzo de ensueño con su equipo en la victoria 3-1 del Augusburg ante Freiburg. Mientras que Paul Simonis inició con una victoria 3-1 del Wolfsburg ante Heidenheim como visitante.

El Werder Bremen de Horst Steffen perdió 4-1 ante Eintracht Frankfurt, cuyo portero, Michael Zetterer, debutó contra sus antiguos compañeros tres días después de cambiar de equipo.

Dortmund empata

El Borussia Dortmund mantuvo un empate 3-3 en St. Pauli después de la expulsión tardía de Filippo Mané para los visitantes.

Dortmund estaba liderando 3-1 cuando Mané recibió una tarjeta roja al 85 por derribar a Abdoulie Ceesay , quien se dirigía a la portería. Danel Sinani anotó el penal resultante y Eric Smith enloqueció a los aficionados locales cuando igualó desde lejos cuatro minutos después.

Dortmund solo defendió en los minutos finales mientras buscaba preservar su punto.

Brillante debut juvenil

Ilyas Ansah, de 20 años, anotó dos goles en su debut en la Bundesliga para el Unión de Berlin, venciendo 2-1 al Stuttgart.

El partido se retrasó al inicio mientras los encargados intentaban limpiar serpentinas y confeti del campo. Los aficionados del Unión habían organizado un gran tifo mostrando a un portero atrapando un balón mientras una pancarta gigante declaraba "¡mantente fiel a tu amor!"

Ansah, fichado del club de segunda división Paderborn, anotó a los 18 minutos con una volea que entró por el poste derecho desde fuera del área y volvió a marcar antes del descanso con otra volea al centro.

El Unión también necesitó al portero Frederik Rönnow en su mejor forma, ya que desvió un disparo de Atakan Karazor al poste entre otras paradas.

Tiago Tomás, quien regresó a Stuttgart desde Wolfsburg la semana pasada, anotó tarde con el talón en el poste y Nick Woltemade pensó que había igualado en el tiempo de descuento, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Los aficionados del Unión celebraron como si su equipo hubiera anotado y mantuvieron la victoria.