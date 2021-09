Holan afirma que León merecía ganar a Tigres por las opciones de gol que creó

Monterrey (México), 11 sep (EFE).- El argentino Ariel Holan, entrenador del León del fútbol mexicano, aseveró este sábado que su equipo debió vencer a los Tigres UANL por la cantidad de llegadas que generó y no terminar el duelo con empate de 2-2.

"Independientemente del resultado merecíamos ganar por lo que hicimos, por las llegadas que tuvimos, pero a veces pasan estas cosas, hoy nos vamos con bronca por el resultado", confesó el técnico al final del juego de la fecha ocho del Apertura 2021.

León fue amplio dominador del primer lapso en el que tomó ventaja con goles de Elías Hernández y el ecuatoriano Ángel Mena. Tigres acortó gracias al tanto de Raymundo Fulgencio antes del descanso. En el segundo lapso empató con gol del colombiano Luis Quiñones.

Holan subrayó el buen desempeño de su equipo en la primera mitad en la que dijo que debieron irse al descanso con ventaja de tres goles.

"La diferencia entre primer y segundo tiempo fue marcada. Hicimos un gran primer lapso, de altísimo nivel, con muchos contra golpes y debimos llevarnos una mayor diferencia a favor, pero de poder estar 0-3 arriba pasamos a estar 1-2", reconoció.

El estratega aceptó que perdieron el control del partido además de que se quedaron sin fondo físico.

"En el segundo tiempo no pudimos mantener la posesión del balón y con el paso del partido nos sentimos con las piernas más pesadas. Me voy con tristeza porque se nos escapó un partido que merecíamos ganar".

A pesar de las fallas de sus artilleros en el primer tiempo Ariel Holan explicó que lo importante es que generan llegadas de peligro, sólo deben ser más efectivos.

"Me inquietaría la contundencia si no tuviéramos llegada al arco rival, aunque es cierto que tenemos que mejorar, ajustar la puntería para que el buen juego que vamos generando nos permita ganar y no terminemos empatando como nos sucedió hoy".

Con la igualada el conjunto del timonel argentino llegó a 15 puntos y se mantuvo como segundo lugar del certamen.

En la novena jornada del Apertura 2021 el León recibirá al Juárez FC el próximo sábado.