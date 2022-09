Holandesa van Vleuten se impone en Mundial Ciclismo en Ruta

WOLLONGONG, Australia (AP) — Para sorpresa propia y ajena, la ciclista holandesa Annemiek van Vleuten registró el sábado el mayor triunfo de su carrera en el campeonato mundial de ciclismo en ruta.

A pesar de la fractura de codo que sufrió hace tres días, van Leuten ganó su segundo título mundial en ruta con un ataque en los últimos 600 metros que tomó por sorpresa a las otras ocho líderes de la carrera.

La ciclista de 39 años y sus compañeras de equipo observaron incrédulas cómo concluía el evento de 164,3 kilómetros.

La campeona mundial de 2019 y actual campeona olímpica en contrarreloj ganó la triple corona del ciclismo al imponerse en las tours de Italia, Francia y España.

Pero lo que hizo el sábado tuvo un sabor especial, considerando que se retirará al final de la próxima temporada.

“Tal vez es mi mejor victoria... No tengo palabras, todavía no puedo creerlo”, dijo. “Tardé un poco en darme cuenta de que lo logré, sigo esperando que me digan que alguien llegó antes, que fue un chiste. Tenía la sensación de que no podía ser verdad”.

Chocó el miércoles en el relevo mixto del miércoles y sufrió la fractura. El dolor el sábado fue “infernal”, aseguró.

Las holandesas son las dominadoras absolutas del evento, con podios en 17 de los 20 campeonatos mundiales.

Previamente, en el evento junior, la británica Zoe Backstedt festejó sus 18 años con el triunfo.

En una jornada fría y lluviosa, Backstedt se alejó del pelotón con un ataque en solitario a 10 kilómetros y mantuvo la delantera en los 57 kilómetros restantes para ganar por más de dos minutos. La francesa Eglantine Rayer fue segunda, delante de la holandesa Nienke Vinke.

Backstedt, quien mantuvo su título junior en ruta, también es campeona mundial de pista y ciclocross.

Los campeonatos finalizan el domingo con la carrera masculina en ruta.