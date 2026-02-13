Honrarán a Jacobo Payán

Este jueves, en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, se anunció de manera oficial la develación de una estatua en homenaje a Jacobo Payán Latuff, ceremonia que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero en punto de las 11:30 horas.

Don Jacobo Payán Latuff, además de ser un destacado empresario y orgulloso potosino, se distinguió por su visión humana y su profundo amor por el futbol, cualidades que le permitieron consolidar proyectos empresariales con arraigo y éxito, así como generar empleo para cientos de personas en San Luis Potosí. Su legado permanece vigente en la memoria de la sociedad potosina y, de manera especial, entre los aficionados al futbol local.

El homenaje es impulsado por la familia del futbol potosino y amistades cercanas a Don Jacobo Payán. Asimismo, se dieron a conocer detalles de la escultura, la cual fue elaborada por el artista potosino Luis Mario Cuevas, autor de diversas obras tanto en San Luis Potosí como en distintas regiones de la República Mexicana. La estatua contará con una altura total de 2.10 metros, además de una base de 25 centímetros.

Durante el anuncio estuvieron presentes Ricardo Pérez Amaral y Fernando López Palau, integrantes del comité organizador del homenaje, quienes compartieron los detalles de la ceremonia que tendrá lugar en el inmueble deportivo.

Fernando López Palau fue el primero en tomar la palabra y resaltó la importancia del reconocimiento. "Es un monumento que refleja su cariño por San Luis Potosí y por el futbol potosino, que gracias a su visión permitió que la ciudad contara con un espacio para el desarrollo del futbol profesional", expresó.

Posteriormente, Ricardo Pérez Amaral subrayó la trascendencia del proyecto y el esfuerzo colectivo detrás de su realización. "Este es un trabajo que lleva varios meses de preparación. Hablar de Don Jacobo es hablar del padre del futbol en San Luis Potosí. Es un esfuerzo realizado junto a diversos organizadores y con una gran respuesta de la afición, que se ha involucrado profundamente en reconocer su legado", señaló.

Finalmente, se informó que durante el evento se rendirá reconocimiento a diversas figuras del futbol potosino y se contará con la presencia de destacadas personalidades del ámbito local y del futbol mexicano, en una jornada que celebrará la historia y el legado de Don Jacobo Payán Latuff.