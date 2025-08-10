logo pulso
Horario para ver juego de Playoffs entre Diablos Rojos y Leones

En el Diamante de Fuego, Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán se enfrentarán en un duelo crucial de la postemporada 2025. ¡Sigue la acción en vivo y no te lo pierdas!

Por El Universal

Agosto 10, 2025 12:50 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los Diablos Rojos del México buscarán aumentar su ventaja en el primer playoff de la Zona Sur en donde enfrentan a Leones de Yucatán. Tras la victoria 13-3 la tarde del sábado, la Pandilla Escarlata volverá a verse las caras ante la novena yucateca en el estadio Alfredo Harp Helú.

Los Pingos consiguieron la primera de 16 victorias que necesitan para proclamarse bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en el centenario del circuito. Comandados por Lorenzo Bundy, los escarlatas dieron el primer golpe en la serie contra los melenudos.

Para el juego de esta tarde de domingo en el Diamante de Fuego, los Diablos enviarán a Ricardo Pinto (5.62) al montículo, mientras Odrisamer Despaigne (9.16) hará lo propio por Leones de Yucatán en la capital mexicana.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el segundo juego de la serie entre Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El segundo duelo de la Postemporada para los Diablos Rojos del México en 2025 será transmitido por señal privada, además de servicio de streaming.

Fecha: Domingo, 10 de agosto

Hora: 14:00 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN, Disney+ y LMB.TV

