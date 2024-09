Horario y canales para ver el debut de Javier Aguirre con México

La espera terminó. Esta noche, en el Rose Bowl de Pasadena, California, la Selección Mexicana enfrenta a Nueva Zelanda, en lo que será el debut de Javier Aguirre al frente del Tricolor.

El equipo mexicano vivirá su tercera etapa con el "Vasco" en el banquillo y a diferencia de las otras dos ocasiones, esta vez no disputará eliminatoria mundialista.

Aguirre llegó en 2001 y 2009 a rescatar a México de dos eliminatorias en las que corrían peligro y aunque en las Copas del Mundo, no lograron superar los octavos de final, quedó como el bombero del combinado nacional.

Hoy, después de 14 años volverá a dirigir un partido de la Selección Mexicana, con el objetivo de hacer sentir orgullosa a una afición que ha recibido fracaso tras fracaso en los últimos años. Dignificar la playera tricolor es la inicial misión del timonel nacional.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Nueva Zelanda?

Fecha: Sábado 7 de septiembre.

Horario: 19:00, tiempo del centro de México.

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Javier Aguirre confirmó a tres titulares para el choque de hoy contra Nueva Zelanda: Raúl Rangel, Luis Romo y Santiago Giménez.

La primera alineación de Aguirre

La Selección Mexicana disputará esta noche el primero de dos juegos en la Fecha FIFA de septiembre que marcará el regreso de Javier Aguirre al banquillo del Tricolor.

Después de 14 años de su último partido como director técnico de la Selección Nacional, en el Mundial de Sudáfrica 2010 contra Argentina en los octavos de final, el "Vasco" regresa para vivir su tercera etapa como timonel del combinado.

El cuadro mexicano enfrenta hoy a Nueva Zelanda, en el Rose Bowl de Pasadena, California, y el martes hará lo propio con su similar de Canadá, pero en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas.

Ayer viernes, Javier Aguirre anunció que jugará con un parado táctico 4-2-3-1 y confirmó en conferencia de prensa a tres jugadores que serán titulares para el compromiso de esta noche: Raúl "Tala" Rangel, Luis Romo y Santiago Giménez.

