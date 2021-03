Horario y dónde ver los partidos de la Jornada 9 de la Liga MX

La Liga MX tendrá fecha doble para esta jornada 9 del Guardianes 2021 que comenzará el próximo 2 de marzo con la visita del Atlético de San Luis al estadio Jalisco para enfrentar al Atlas. El América irá a Tijuana una plaza en la que no logra ganar desde el 2015, mientras que el líder, Cruz Azul, recibe al Mazatlán.

A continuación te damos los detalles de cada partido para que no te pierdas de esta jornada doble del futbol mexicano.

MARTES 2 DE MARZO

Atlas vs. Atlético de San Luis. Tendrán el tercer encuentro en Liga MX. Atlético de San Luis llega invicto en el corto historial con 1 triunfo y 1 empate. A su vez, los Rojinegros ganaron en el único cruce en el estadio Jalisco: 1-2 (Mauricio Cuero; Juan Castro y Nicolás Ibáñez), en el Apertura 2019. Nicolás Ibáñez (Atlético de San Luis) acumula 4 goles en las últimas 3 jornadas. Por su parte, Javier Correa y Milton Caraglio de Atlas encabezan el ranking de disparos sin marcar en el campeonato (17).

HORA: 17:00 horas.

CANAL: Afizzionados.

Tigres vs. Toluca. Tigres se quedó con los últimos 2 enfrentamientos como anfitrión: 1-0 (Apertura 2019) y 2-1 (Guardianes 2020). No hubo empates en los últimos 8 encuentros en Liga MX (4 victorias por lado). La última igualdad fue 0-0 en La Bombonera por el Apertura 2016. Nicolás López (Tigres) presenta el mejor promedio de gol del certamen actual: 1 gol cada 53 minutos. En tanto, Alexis Canelo de Toluca es el futbolista con mayor participación del gol (7 tantos y 1 asistencia).

HORA: 19:00 horas.

CANAL: Afizzionados.

León vs. Puebla. Llegan parejos tras los últimos 6 duelos en Liga MX con 3 triunfos por equipo. Desde el 2001 en adelante no se sacaron diferencias luego de 21 encuentros con 8 victorias por lado y 5 empates. El ecuatoriano Ángel Mena (León) anotó en 4 de los últimos 5 juegos ante La Franja. León celebró el 100% de sus goles en el Guardianes 2021 en los segundos tiempos (5). Puebla cosechó 7 de los últimos 9 puntos posibles en donde marcó 6 tantos y sólo recibió 1.

HORA: 21:00 horas.

CANAL: FOX Sports 2, Claro Sports, Marca Claro.

MIÉRCOLES 3 DE MARZO

Querétaro vs. Guadalajara. Chivas cuenta con un invicto de 10 partidos ante los Gallos Blancos en Liga MX con 4 victorias y 6 empates. Igualaron en 5 de los últimos 6 cruces en la máxima categoría. La última victoria de Querétaro fue por la mínima diferencia en el Clausura 2015 con un gol de Mario Osuna. Ángel Sepúlveda participó en el 50% de los goles de Querétaro en el presente torneo (4 tantos y 1 asistencia). En tanto, José Macías (Chivas) cuenta con 7 conquistas en sus últimas 10 presencias.

HORA: 19:00 horas.

CANAL: Imagen Televisión, FOX Sports 2.

FC Juárez vs. Monterrey. Cuentan con 3 duelos en Liga MX y 4 en Copa MX. Absoluta paridad en los duelos por la liga nacional con 1 triunfo por lado y 1 empate (3 goles a favor y 3 en contra). Con un gol de su máximo artillero histórico Darío Lezcano del FC Juárez se impuso en el único cruce en el estadio Benito Juárez (Apertura 2019). En 2021, Rayados registró sus 6 anotaciones en los primeros tiempos (6) y reúne la valla menos vencida (3) del torneo con el 100% de los goles recibidos en el complemento.

HORA: 19:00 horas.

CANAL: TUDN, Azteca 7, ESPN 2.

Cruz Azul vs. Mazatlán. Cruz Azul se quedó con el único enfrentamiento en el historial de Liga MX: 2-3 (Camilo Sanvezzo y Mario Osuna; Santiago Giménez y Jonathan Rodríguez x2), en la Jornada 11 del Guardianes 2020. Hubo 3 penaltis en aquel encuentro disputado en el Estadio de Mazatlán. La Máquina Celeste llega en el primer puesto del campeonato (18 pts.) con una racha de 6 victorias en fila. Mazatlan FC aún no sumó puntos de visitante en el torneo (lleva 4 derrotas consecutivas).

HORA: 21:00 horas.

CANAL: Canal 5, TUDN.

Tijuana vs. América. Completarán 20 encuentros en la Liga MX. América se impone en el cara a cara histórico con 9 victorias, 6 empates y 4 derrotas. Los Cremas llevan 3 cruces sin perder y no recibieron goles en los últimos 2 enfrentamientos (0-0 y 4-0). Xolos llega invicto en el Caliente en 2021 con 2 victorias y 1 empate. Las Águilas del América ocupan el segundo puesto en el torneo (16 pts.).

HORA: 21:06 horas.

CANAL: FOX Sports 2.

JUEVES 4 DE MARZO

Necaxa vs. Pachuca. Duelo parejo tras los 10 recientes cruces en Liga MX con 3 victorias por club y 4 empates. A su vez, no se sacaron diferencias en los últimos 15 duelos con Necaxa haciendo las veces de local (5 triunfos por lado y 5 empates). Víctor Guzmán (Pachuca) y Maxi Salas (Necaxa) son dos de los futbolistas que más disparos suman sin marcar goles (17 y 15 respectivamente). Por su parte, Mauro Quiroga con pasado en los Rayos es el jugador de Tuzos con mayor número de remates (26).

HORA: 19:00 horas.

CANAL: Azteca 7, TUDN.

Pumas vs. Santos. Pumas presenta un invicto como local de 6 juegos frente a los Guerreros (3PG-3PE). Se registraron sólo 3 triunfos de Santos en los 27 cruces por torneos cortos en el Estadio Olímpico Universitario. A pesar de esta racha positiva, los Felinos ocupan el penúltimo puesto en el torneo (5 pts.) y llegan de 4 caídas consecutivas. Pumas y Santos Laguna presentan los planteles más jóvenes del Guardianes 2021 con un promedio de edad de 24.6 y 24.9 respectivamente.

HORA: 21:00 horas.

CANAL: Canal 5, TUDN, ESPN 2.