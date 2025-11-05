Horarios y canales para ver los partidos de hoy en la Champions League

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Barcelona, en "modo supervivencia" por las bajas, buscará este miércoles en Brujas dar otro paso adelante en su juego para sumar una victoria que le permita asentarse en la lucha por obtener el pase directo a octavos de final de Champions League.

Después de pasar página de la derrota en el Clásico con una victoria pragmática contra el Elche (3-1), el equipo de Hansi Flick afronta otra prueba de resiliencia ante un rival más peligroso de lo que dice la clasificación de la fase liga -vigésimo con tres puntos.

Los Blaugranas suman dos victorias (Newcastle y Olympiacos) y una derrota (PSG) en la Champions League.

Ante la dificultad de mostrar su mejor versión por las bajas de jugadores clave como el centrocampista Pedro González 'Pedri' o el atacante Raphinha, la escuadra catalana se agarra al acierto de sus delanteros para crecer en colectivamente.

