Iniciarán reordenamiento del comercio en explanada Ponciano Arriaga

Es una estrategia integral para recuperar el espacio público y mejorar la imagen de la zona, señaló Enrique Galindo

Por Rolando Morales

Noviembre 05, 2025 12:52 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Ayuntamiento iniciará un proceso de ordenamiento del comercio informal en la explanada Ponciano Arriaga, en el Centro Histórico, como parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos y mejorar la imagen urbana de la zona.

Explicó que desde hace un año se mantienen mesas de diálogo con los comerciantes, tanto con quienes operan de manera establecida como con los vendedores ambulantes, a fin de encontrar soluciones que permitan la convivencia ordenada. "Hay dos fenómenos: el ambulantaje, pero también que algunos comerciantes establecidos se salen a la calle. Son dos problemas distintos que ya tenemos bien diagnosticados", señaló.

Galindo destacó que el objetivo no es erradicar a los vendedores informales, algunos con hasta tres décadas de antigüedad, sino regular su presencia y "regresarle dignidad" a esa parte del Centro Histórico.

Agregó que el secretario general del Ayuntamiento encabeza las negociaciones y que este mismo año se intensificarán las acciones para materializar los acuerdos.

El plan contempla intervenir otras zonas donde se ha detectado la proliferación del comercio informal, como el Eje Vial, la calle Reforma y el entorno del edificio de Seguridad Pública Municipal. 

El alcalde también reconoció que una parte de los comerciantes ambulantes no son originarios de San Luis Potosí, sino que provienen de otros estados. En ese sentido, señaló que el propósito del Ayuntamiento no es expulsarlos, sino establecer reglas claras para su operación.



