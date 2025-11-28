Hornets de Charlotte vencen a los Bulls de Chicago en la Copa NBA
Brandon Miller y Miles Bridges brillan en la victoria de los Hornets sobre los Bulls en la Copa NBA.
CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Brandon Miller anotó 27 puntos, Miles Bridges sumó 22, además de aportar ocho rebotes y siete asistencias, y los Hornets de Charlotte vencieron el viernes 123-116 a los Bulls de Chicago, para dejar atrás una seguidilla de siete derrotas.
Collin Sexton añadió 21 puntos desde el banquillo por los Hornets, que limitaron a los Bulls a ocho de 36 en tiros desde más allá del arco de tres puntos. LaMelo Ball contabilizó 16 puntos, ocho asistencias y siete rebotes.
Josh Giddey estuvo cerca de otro triple-doble, al terminar con 25 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias por Chicago. Coby White añadió 25 unidades y Nikola Vucevic sumó 13 puntos y 14 rebotes.
Fue el último partido de grupo de la Copa NBA para ambos equipos, aunque ambos habían sido eliminados del torneo al comenzar la noche.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Hornets de Charlotte vencen a los Bulls de Chicago en la Copa NBA
AP
Brandon Miller y Miles Bridges brillan en la victoria de los Hornets sobre los Bulls en la Copa NBA.
Bears Chicago derrota a Eagles Filadelfia en la NFL
AP
El equipo de Bears Chicago consigue vencer a los tambaleantes Eagles de Filadelfia en un encuentro crucial para su posición en la liga.
San Vicente y las Granadinas tiene un nuevo primer ministro tras 24 años
AP
Godwin Friday del Nuevo Partido Democrático se convierte en el nuevo líder político de San Vicente y las Granadinas tras ganar las elecciones frente a Ralph Gonsalves.