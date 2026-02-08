logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Hornets hilvanan su noveno triunfo

Por AP

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Hornets hilvanan su noveno triunfo

ATLANTA.- Miles Bridges anotó 26 puntos, Kon Knueppel sumó 23 y los Hornets de Charlotte vencieron el sábado 126-119 a los Hawks de Atlanta para hilvanar su novena victoria.

LaMelo Ball añadió 19 puntos y nueve asistencias por Charlotte, que mejoró a un registro de 12-3 en sus últimos 15 partidos. Brandon Miller anotó 16 puntos y Moussa Diabate terminó con 11 unidades y 15 rebotes.

La racha de victorias de los Hornets es la más larga en activo dentro de la NBA y la mejor para la franquicia desde que también ganó nueve seguidos durante la temporada 1998-99.

Jalen Johnson totalizó 31 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias para Atlanta, que había ganado seis de ocho compromisos. Zaccharie Risacher anotó 18 puntos y Onyeka Okongwu añadió 16.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los Hawks y los Hornets juegan nuevamente el miércoles por la noche en Charlotte.

Atlanta estaba abajo por 120-115 con 1:42 minutos por jugar, pero Dyson Daniels hizo una volcada tras un rebote y Johnson encestó dos tiros libres para reducir la ventaja de Charlotte a un tanto con 26,3 segundos restantes.

Ball, Miller y Bridges convirtieron dos tiros libres cada uno para ayudar a que los Hornets finiquitaran el encuentro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rockets de Houston superan al Thunder de Oklahoma City en emocionante encuentro
Rockets de Houston superan al Thunder de Oklahoma City en emocionante encuentro

Rockets de Houston superan al Thunder de Oklahoma City en emocionante encuentro

SLP

AP

Tari Eason y Alperen Sengun lideran a los Rockets en un partido lleno de emoción contra el Thunder de Oklahoma City.

Ronaldinho y Guti brillan en duelo de leyendas
Ronaldinho y Guti brillan en duelo de leyendas

Ronaldinho y Guti brillan en duelo de leyendas

SLP

EFE

El golazo de tiro libre de Guti sella la victoria madridista en un encuentro de exhibición

León cae 0-2 ante Querétaro en Clausura 2026
León cae 0-2 ante Querétaro en Clausura 2026

León cae 0-2 ante Querétaro en Clausura 2026

SLP

El Universal

Jhojan Julio fue la figura con dos goles en la victoria de Querétaro sobre León

Cruz Azul rescata empate ante Toluca en un duelo intenso
Cruz Azul rescata empate ante Toluca en un duelo intenso

Cruz Azul rescata empate ante Toluca en un duelo intenso

SLP

El Universal

José Paradela se convierte en el héroe de Cruz Azul al rescatar un punto ante Toluca en un duelo vibrante