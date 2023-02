Hoy, atractiva función de boxeo de la UMBE

Ana Paula Ramírez Vázquez

meta@pulsoslp.com.mx

Este 19 de febrero la Unión Mexicana de Boxeo de Excelencia (UMBE) realizará la función local de boxeo en las instalaciones Deportivo Plan de Ayutla; el pesaje será a las 9:00 am y terminando darán inicio las peleas.

CATEGORÍAS INFANTIL 11-12 AÑOS:

Hasta 42 kg: Jonathan Alexander Castillo Rodríguez (Chuy Sta. Ma) vs Jared Aníbal Rodríguez Sánchez (Scott); hasta 36 kg: Filiberto Antonio Huerta (Chuy Sta. Ma) vs Atzel Eduardo Hernández (Koas), Héctor Said Monsiváis Vargas (Koas) vs Iker Iván Agüero Noyola (Miguel).

INFANTIL 12-13 AÑOS:

Hasta 48 kg: Kaleb Alexander Hernández Ramos (Koas) vs Ángel Gael Izaguirre Torres (Pecas), Juan Carlos Zavala Cerda 54kg (Pecas) vs Joel Alejandro Tenorio González 53kg (Chuy Sta. Ma).

JUVENIL 13,14,15 AÑOS:

Hasta 55 kg: Rolando Usiel Barrera Mercado (Mtn) vs Carlos Saúl Beltrán Galarza (Koas), Yovani Etzael Gonzales Martínez 45 kg (Scott) vs Fabio Alexander Agüero Noyola 42 kg (Miguel Oj), Adán Emanuel Reyes Álvarez 63 kg (Mtn) vs Silvestre Escalante 60 kg (Danny Villegas).

JUVENIL 15 – 17 AÑOS:

Hasta 57 : Diego Armando Martínez (Koas), Luis Ángel Rivera Tovar (Mtn), Cristian Agustín Moreno (Koas), Orson Gabriel Moreno 78 kg (Koas) vs Kevin Portales 85 kg (Pez); hasta 60 kg: José Gerardo Hernández Palomo (Mtn) vs Juan Vicente Gallegos Gallegos (Scott), Alan Daniel Moreno Rodríguez (Koas) vs Miguel Ángel Rodríguez Ontiveros (Koas).

MAYOR NOVATOS:

Hasta 54 kg: José Brayan Sánchez (Pecas) vs Brayan Roble Yáñez (Pez); hasta 60 kg: Alejandro Alvarado Rivera (Pecas) vs Carlos Alberto Barrón Valerio; hasta 63 kg: José de Jesús Vazquez Rivera (Chuy Sta. Ma) vs Samuel Hernández Maldonado (Pecas); hasta 66 kg: Omar de los Santos Martínez (Chuy Sta. Ma) vs Gerardo Torres Ojeda (Scott); hasta 69 kg: Rodrigo Gómez Martínez (Pecas), Héctor Uriel Juárez Sandarte (Pez), Luis Antonio Alvarado (Pecas); hasta 72 kg: Daniel Martin Rivera (Pecas), Carlos Eduardo Barrón Alonso (Mtn), David Emilio Rodríguez Hernández (Koas); hasta 76 kg: Miguel Ángel Rojas Martínez (Koas) vs Brandon Arturo Ruiz Esparza (Mtn); + 90 kg Luis Gerardo González (Chuy Sta. Ma), David Bernal (Koas), Gerardo Rolando Colorado Ontiveros (Koas).

MAYOR CLASIFICADOS:

Hasta 57 kg: José Jesús Jiménez (Pez) vs Cristian Alberto Flores (Mtn); hasta 60 kg. Yair Iván Juárez Loredo (Libre) vs Isaac Jassiel Quistiano Ornelas; hasta 63 kg: Saúl Rocha (Pez) vs Jonathan Jair Nájera; hasta 66 kg: David Alejandro Rodríguez (Koas) y Miguel Ángel Gallegos Castro.