Hoy inicia el Estatal de Gimnasia Rítmica

Todo se encuentra listo para que hoy y mañana se lleve a cabo el Campeonato Estatal de Gimnasia Rítmica 2021 de clasificación nacional y el cual es organizado por la Asociación Potosina de Gimnasia A.C., que preside Anabel Candia.

El evento tendrá lugar en las instalaciones del Pabellón Multidisciplinario de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, a partir de las 10:00 horas, y en donde estarán participando el mayor número de escuelas afiliadas de esta disciplina.

Podrán participar las gimnastas afiliadas y clasificadas en las siguientes categorías: en los grupos A, B y C, Clase IV, Clase III, Clase II, Clase I, Conjuntos Infantil, Juvenil y Mayor.

Cada club deberá presentar obligatoriamente una juez actualizada con carnet estatal, nacional o internacional.

En cuanto a la premiación en individuales del primero al sexto lugar por cada aparato y por grupo; del primero al octavo lugar en All Around por grupo; en conjuntos, se premiará del primero al sexto lugar por cada aparato y del primero al sexto All Around.