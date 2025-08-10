Hugo Sánchez, figura mexicana en Mundiales de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sin duda alguna, Hugo Sánchez es el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos porque sus números lo respaldan.

El centrodelantero, originario de la Ciudad de México, incluso fue nombrado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) como el mejor jugador tricolor del Siglo XX, así como el mejor de la Concacaf y el número 26 del mundo, en el mismo siglo.

El Niño de Oro demostró su impresionante habilidad para marcar desde que debutó en 1976 con los Pumas, donde llegó a las fuerzas básicas desde los 11 años y se terminó formando como profesional.

Con el Club Universidad Nacional, disputó cuatro temporadas, ganó dos títulos de Liga, fue nombrado el mejor jugador de la temporada 1978-79, donde también se quedó con el campeonato de goleo, y consiguió 102 anotaciones en 197 partidos.

Después, en el equipo con el que más años jugó y tuvo su mayor cantidad de éxitos fue en el Real Madrid.

Con la camiseta merengue, el Macho participó en siete campañas, conquistó 10 trofeos y se adjudicó cuatro Pichichis como máximo goleador de la liga de España.

Con los demás equipos en los que jugó (Atlético de Madrid, América, Atlante, San Diego Sockers y Rayo Vallecano) no alcanzó los éxitos colectivos como con los dos primeros, pero en cuanto al tema individual siempre respondió con buenos números.

Sin embargo, Hugo Sánchez no logró tener la misma gloria a nivel de clubes que con la Selección Mexicana, donde, hasta la fecha se considera que quedó a deber.

Su talento frente a la portería rival era indiscutible, pero con la camiseta del Tricolor no pudo brillar como se esperaba.

Representando a México, el Pentapichichi disputó 58 juegos y anotó 29 goles, por lo que estuvo lejos de cumplir con las expectativas.

¿Cuántas Copas del Mundo jugó Hugo Sánchez con la Selección Mexicana?

Hablando exclusivamente de la Copa del Mundo, Hugo Sánchez participó en Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994.

Desafortunadamente, en los ocho partidos que disputó solamente se pudo hacer presente una ocasión en el marcador. Fue durante el Mundial que se celebró en nuestro país.

En sus tres justas mundialistas, la actuación del centrodelantero tricolor no fue la mejor y, para su mala fortuna, se perdió la oportunidad de jugar las ediciones de España 1982 y de Italia 1990.

En la primera, la Selección Mexicana no logró clasificar a la Copa del Mundo y, en la segunda, no se le permitió participar por el tema de Los Cachirules.