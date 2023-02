Hugo Sánchez manifiesta su molestia por no llegar a Cruz Azul

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Hugo Sánchez volvió a quedarse como un candidato para llegar al banquillo de Cruz Azul.

El "Pentapichichi" fue entrevistado por la directiva celeste; sin embargo, ayer se dio a conocer que Ricardo Ferretti sería el nuevo estratega de La Máquina.

Esta situación molestó un poco al histórico exfutbolista, quien manifestó su molestia en un programa de ESPN, el técnico mexicano calificó al cuadro de La Noria como carente de clase.

El motivo fue que se enteró de la noticia por los medios de comunicación y no por una llamada del equipo capitalino.

"Tristemente no me llamaron y no avisaron a mi gente para avisarnos que el elegido era Tuca Ferretti. A mí me llamaron para una entrevista para ver cuáles eran los planes, lo que comenté", inició su comentario.

"Lo lógico es cuando hay clase, categoría, estilo y lo que hacen antes de que uno se entere por medios de comunicación, te llaman y te avisan, te agradecen por tu tiempo. Es algo que me sorprende porque un equipo grande se tiene que manifestar como equipo grande. Les deseo mucha suerte", arremetió el exgoleador del Real Madrid.