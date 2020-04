Hugo Sánchez no es mi enemigo: La Volpe

Ricardo La Volpe aseguró que no considera a Hugo Sánchez como un enemigo, simplemente, "pensamos distinto".

Tras anunciar que se retira, otra vez, como director técnico, el argentino ha recibido múltiples mensajes recordando su paso por el futbol mexicano.

El comunicador José Ramón Fernández, se refirió a qué durante su carrera hizo muchos enemigos, uno de ellos el ex delantero del Real Madrid.

"La carrera de @RicardoLaVolpeG tuvo más enemigos que amigos, típico de las trayectorias que intentan cambiar la forma de pensar y en este caso, de jugar. Sus enemigos seguirán preguntado ¿qué ganó? El resto, recordarán su futbol como uno de los mejores que se han visto en México", escribió Fernández vía Twitter

La Volpe respondió. "Saludos José Ramón, no considero que la palabra exacta sea enemigos, una cosa es que tengas ideas distintas y otra cosa es tener enemigos, ni

con Hugo Sánchez que he tenido tantas polémicas lo considero un enemigo, simplemente pensamos distinto".

Hugo fue un gran crítico de Ricardo La Volpe cuando este fue seleccionador nacional, a lo que el argentino ha respondido con frases como "le doy clases" en la dirección técnica.