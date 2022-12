Humilla Club 57 “B” a Chekos Colombia

El pasado fin de semana arrancaron las acciones de la liguilla en la categoría Alto Nivel de la Liga Asociación Central de Deportistas de Futbol, en donde el equipo del Club 57 “B” no tuvo piedad del Chekos Colombia, al que le ganó con cartones de 7-1.

Este partido corresponde a la ronda de los cuartos de final y el conjunto triunfador se vio muy superior a su rival, por lo que se llevó una clara victoria.

El árbitro del partido fue David Tristán, y los goles de los ganadores fueron Juan Hernández, dos goles de Miguel de la Rosa, otros dos goles de Miguel Jasso, Carlos Martínez Sánchez y José Maza; por los perdedores anotó Jesús Hernández Almendárez.

TRIUNFO HOLGADO

La escuadra del Puerto de Zaragoza no tuvo problemas para vencer al conjunto De Anda Club SNTSS con marcador de 5-0, en otro partido de liguilla que termina con cartones abultados, en una situación peculiar, ya que, por ser liguilla, los partidos deberán de ser más cerrados. En este encuentro el nazareno fue Luis Segura y los goles fueron de Eduardo Jasso, dos goles de Giovanni Castellanos, Mario Flores e Iván López.

PARTIDO PAREJO

En este duelo entre los equipos Deportivos Topos y el Euro PC Plus, las acciones resultados muy equilibradas, con acciones de gol en ambas porterías, pero que no se pudieron concretar por lo que el partido terminó con un salomónico empate a cero goles. Fue un partido cerrado, en donde los dos equipos lucharon por la victoria sobre todo el Euro PC Plus, que necesitaban ganar para avanzar a la siguiente ronda, ya que, con el empate por mejor posición en la tabla, el Deportivo Topos avanzó a las semifinales. En este partido el juez central fue José Luis Cortés.

BUEN DUELO

En otro interesante partido, el equipo del Deportivo Real Tierra Blanca, logró una buena victoria sobre el Atlético Llan con marcador de 3 goles a 1, en donde el hombre de negro fue Alejandro Castillo.

Un buen partido en donde los ahora ganadores estuvieron arriba en el marcador por 2-0, pero sus adversarios lograron acercarse, pero los triunfadores incrementaron su ventaja para de esta forma llevarse una victoria que los pone en la siguiente fase de la liguilla.

Los goles de los triunfadores fueron de Edgar Zúñiga a los minutos 30 y 70 y otro gol de José Rivera al minuto 50; por los perdedores, anotó Jonathan Aguilar al minuto 60.