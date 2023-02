Ibai Llanos anunció el evento de boxeo "La Velada del Año 3"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Esta tarde, el streamer español Ibai Llanos anunció la tercera edición de 'La Velada del Año', el evento que reúne a grandes figuras del streaming español y latinoamericano en seis combates de boxeo.

Después del éxito que tuvo la edición pasada en la que aparecieron figuras musicales como Duki, Bizarrap entre otros, el joven español anunció a los 12 creadores de contenido que se subirán al cuadrilátero para pelear entre ellos.



¿QUIÉNES PELEAN EN LA VELADA DEL AÑO 3?

- Ampeter vs Papi Gavi

- Samy Rivers vs Marina Rivers

- Fernanfloo vs Luzu

- Viruzz vs Shelao

- Amouranth vs Mayichi

- Coscu vs Germán Garmendia



Así como el año pasado Llanos realizó el evento en El Pabellón de Badalona, esta vez sorprendió al mundo con un recinto inédito.



¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ?

Este año, "La Velada del Año" se llevará a cabo el sábado 1 de julio en el Estadio Cívitas Metropolitano, casa del Atlético de Madrid que pondrá a la venta 60 mil boletos para que los fanáticos de dichos creadores de contenido o cualquier persona que desee ver la exhibición de boxeo pueda acudir.