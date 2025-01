Avances destacados en el Abierto de Australia 2025

MELBOURNE (AP) — Iga Swiatek tiende a no perder tiempo en la primera semana de los Grand Slams.

Cuando la campeona de cinco Grand Slams despachó por 6-0, 6-2 a Rebecca Sramkova en una hora el jueves en el Abierto de Australia, Swiatek mantuvo la costumbre de avanzar rápidamente a través de las primeras rondas.

Ella es la única jugadora que ha alcanzado al menos la tercera ronda en cada Grand Slam de esta década. Swiatek ha ganado casi el 12% de sus sets en Grand Slams por 6-0, lo que la coloca en una compañía exclusiva.

Cuando Sramkova, clasificada en el puesto 49, terminó una racha de siete juegos perdidos al mantener su saque, levantó el brazo para reconocer el aplauso del público del Rod Laver Arena. Fue una de las pocas oportunidades que tuvo para celebrar.

"Fue bueno jugar de manera tan eficiente y simplemente terminarlo rápido", dijo Swiatek. "Además, ya sabes, simplemente sentir la cancha y cómo es en RLA".

Swiatek, segunda cabeza de serie, enfrentará a continuación a Emma Raducanu, campeona del Abierto de Estados Unidos 2021, quien se recuperó de un quiebre temprano en el segundo set para resistir a Amanda Anisimova 6-3, 7-5.

El campeón defensor masculino y número 1, Jannik Sinner, estuvo en competencia durante un set y medio, luego arrasó 4-6, 6-4, 6-1, 6-3 al comodín australiano y número 173, Tristan Schoolkate.

Taylor Fritz no ha perdió tiempo avanzando a la tercera ronda, dejando caer solo ocho juegos en dos rondas y pasando poco más de tres horas en la cancha.

El subcampeón del Abierto de Estados Unidos 2024 y sembrado número 4 venció a Cristian Garin 6-2, 6-1, 6-0 para avanzar a un partido de tercera ronda contra Gael Monfils de 38 años, quien la semana pasada se convirtió en el jugador más viejo en ganar un título del ATP Tour.

También avanzaron en el lado masculino el esperanzado local Alex de Minaur, sembrado 8º, Lorenzo Musetti número 16, Karen Khachanov número 19 y Ben Shelton número 21, quien venció a Pablo Carreño Busta 6-3, 6-3, 6-7 (4), 6-4.

Raducanu ha luchado con lesiones desde su gran avance en 2021, cuando se convirtió en la primera clasificada en ganar un título de Grand Slam en individuales.

No jugó un torneo de preparación antes del Abierto de Australia de este año debido a una distensión muscular y necesitó tiempo durante su partido contra Anisimova para recibir tratamiento en la espalda por parte de un entrenador.

Después de avanzar más allá de la segunda ronda por primera vez en Melbourne Park, Raducanu, clasificada en el puesto 61, confiaba en que se recuperará a tiempo para su próximo desafío contra Swiatek.

"Será un muy buen partido para mí, otra oportunidad para probar mi juego", dijo. "Entrando en él, no tengo nada que perder. Solo voy a jugar libremente".

Swiatek está intentando dejar atrás su caso de dopaje que llevó a su suspensión de un mes el año pasado. Y no muestra signos de que sea una distracción.

Swiatek no enfrentó un punto de quiebre contra Sramkova y convirtió cinco de los seis que tuvo. Terminó los puntos con ganadores de ambos lados, y también realizó algunas voleas limpias en sus incursiones hacia la red.

También siente un poco menos de presión este año, después de perder el puesto número 1 ante Aryna Sabalenka, campeona defensora del Abierto de Australia por dos veces.

"Sí, había mucha presión al comenzar el año como número 1, pero creo que en general el año pasado no pensé mucho en ello", dijo. "Además, me di cuenta el año pasado que no tengo un 100% de influencia sobre lo que sucede con mi clasificación a veces. Así que ahora solo me concentro en el tenis".

Emma Navarro, semifinalista del Abierto de Estados Unidos el año pasado y sembrada en el top ocho por primera vez en un major, estaba en problemas después de dos quiebres de servicio al inicio del tercer set antes de encadenar cuatro juegos seguidos para vencer 6-3, 3-6, 6-4 a Wang Xiyu.

Saltó desde la línea de fondo hacia la red e hizo un gran giro enérgico de su brazo para subrayar otra difícil victoria en tres sets.

"Fue realmente difícil todo el tiempo... súper difícil al final", dijo Navarro. "Encontré algo de buen tenis en los últimos juegos".

Ahora enfrentará a Ons Jabeur, tres veces subcampeona de Grand Slam, quien luchó con asma pero resistió a Camila Osorio 7-5, 6-3.

Elena Rybakina, sembrada sexta, campeona de Wimbledon 2022 y subcampeona en Australia hace dos años, registró su victoria número 50 en un partido individual del cuadro principal de Grand Slam cuando venció a la clasificada estadounidense Iva Jovic 6-0, 6-3.

Daria Kasatkina, número 9, también avanzó 6-2, 6-0 sobre Wang Yafan y enfrentará a Yulia Putintseva, número 24, en la tercera ronda.