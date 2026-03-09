Iker Fimbres busca llamado a selección mexicana para Mundial 2026
Fimbres ha sido pieza clave en Monterrey, pero aún no recibe llamado oficial para partidos decisivos.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles losRayados de Monterrey reciben al Cruz Azul por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
de CONCACAF, y uno de los futbolistas a seguir es el mexicano Iker Fimbres, canterano de la "Pandilla" que todavía sueña con ganarse un llamado a la Selección Mexicana.
En conferencia de prensa, Fimbres fue cuestionado si todavía se ilusiona con una posibilidad de entrar a la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026 y a pesar de remarcar su enfoque en el cruce contra "La Máquina", le abrió las puertas a su sueño.
"Estos partidos son importantes, los que me gustan jugar. Partidos complicados, que te juegas algo. No veo la puerta cerrada (a Selección), pero estoy concentrado en el partido de mañana y poco a poco que se den las cosas y ojalá que se pueda dar eso", declaró.
Desde su debut con la camiseta del Monterrey, el joven Fimbres se ha convertido en una de las piezas importantes de la "Pandilla" en el mediocampo; sin embargo, no se ha ganado la oportunidad de ser llamado por el "Vasco" Aguirre más allá de los primeros amistosos del año contra Panamá y Bolivia. Contra Islandia, no recibió el llamado del entrenador mexicano.
no te pierdas estas noticias
Iker Fimbres busca llamado a selección mexicana para Mundial 2026
SLP
El Universal
Fimbres ha sido pieza clave en Monterrey, pero aún no recibe llamado oficial para partidos decisivos.
México y Brasil se enfrentan en partido Leyendas en Estadio Azteca
SLP
El Universal
Entre los confirmados destacan Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Ronaldinho y Kaká.
Travis Kelce renueva un año con Kansas City
SLP
EFE
La lesión de Patrick Mahomes podría afectar la ofensiva de los Chiefs