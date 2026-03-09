Iker Fimbres busca llamado a selección mexicana para Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles los

reciben al Cruz Azul por la ida de los octavos de final de la

de CONCACAF, y uno de los futbolistas a seguir es el mexicano, canterano de la "Pandilla" que todavía sueña con ganarse un llamado a laEn, Fimbres fue cuestionado si todavía se ilusiona con una posibilidad de entrar a la lista depara ely a pesar de remarcar su enfoque en el cruce contra "La Máquina", le abrió las puertas a su sueño."Estos partidos son importantes, los que me gustan jugar. Partidos complicados, que te juegas algo. No veo la puerta cerrada (a Selección), pero estoy concentrado en el partido de mañana y poco a poco que se den las cosas y ojalá que se pueda dar eso", declaró.Desde su debut con la camiseta del Monterrey, el joven Fimbres se ha convertido en una de las piezas importantes de la "Pandilla" en el; sin embargo, no se ha ganado la oportunidad de ser llamado por el "Vasco" Aguirre más allá de los primeros amistosos del año contra Panamá y Bolivia. Contra Islandia, no recibió el llamado del entrenador mexicano.