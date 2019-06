Ilusiona a Balda llegar al Atlas

Guadalajara.- El volante ecuatoriano Manuel Balda señaló que llegar a un equipo del futbol mexicano como es Atlas de Guadalajara le permitirá tener una mayor proyección y regresar a defender los colores de la selección nacional de su país.

"Sí, gracias a Dios, ya he estado alguna ocasión en la selección, pero obviamente estar en el exterior, en el futbol mexicano en este caso, es una oportunidad muy buena y será un poquito más fácil llegar a selección, vengo con mucha ilusión de hacerme un sitio en el equipo, aportar mi granito de arena y sobre todo hacer las cosas bien", dijo.

Entrevistado a su llegada a la Perla de Occidente, el refuerzo del cuadro tapatío indicó que está muy contento por llegar a la institución rojinegra.

"Muy agradecido con Dios por esta linda oportunidad que me está brindando, con toda la directiva de Atlas que me brindó su confianza desde el día uno, y muy contento por llegar a esta linda ciudad", apuntó.

Explicó que "una vez que mi agente me comentó la idea me explicó muy bien lo que significa esta institución, el fútbol mexicano, la verdad que me convenció".

Asimismo, destacó que tiene muchos deseos por hacer bien las cosas y ayudar al equipo a lograr los objetivos que se propongan.

"Sabemos todos que es un gran equipo, que siempre ha peleado por grandes cosas y vengo con muchísima ilusión", sentenció.

Balda reportará el viernes a los trabajos del equipo de cara al Torneo Apertura 2019 de la Liga MX en el que buscará regresar a una Liguilla y alejarse de la parte baja de la Tabla de Porcentajes para evitar el descenso.