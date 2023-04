Narrador de Televisa revela en redes sociales que padece cáncer

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- El mundo de la narración deportivo recibió este jueves por la noche una noticia fuerte sobre el estado de salud de uno de sus máximos exponentes.

Mediante redes sociales, el narrador de TUDN, Paco Villa, dio a conocer que se encuentra en tratamiento por un cáncer que le fue detectado hace unos meses durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Estoy en un tratamiento por cáncer agresivo, avanzado que me detectaron durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. Estoy en la décima ronda de tratamiento con químicos", comentó.

Ante la difícil situación que vive, Villa agradeció a su familia por estar presente en cada momento del proceso y aseguró que tras diez sesiones con químicos se encuentra bien y muy fuerte.

"Me siento bien, cada día más fuerte y agradecido por tantas cosas que he recibido a lo largo de mi vida. Soy un creyente y sé que Dios ha estado conmigo".

Por último, Paco Villa destacó el papel de su empresa y compañeros de trabajo, que también lo apoyan en sus actividades diarias en el canal

"La gente en TUDN ha sido sumamente solidario. Me reincorporé a las narraciones para TUDN desde enero y eso me ha hecho muy feliz".