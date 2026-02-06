logo pulso
Inauguran academia de boxeo en Cerritos

Por Romario Ventura

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Inauguran academia de boxeo en Cerritos

Con una atractiva función de boxeo amateur y una gran respuesta del público, el pasado domingo 1 de febrero se llevó a cabo la gran inauguración de la Academia de Boxeo King Of The Street en la ciudad de Cerritos, San Luis Potosí, marcando un nuevo impulso al desarrollo del pugilismo en la región.

El evento fue organizado y dirigido por Yudiel Wong, delegado de la UMBE en este municipio, quien confeccionó un completo programa de combates que se desarrolló en un escenario al aire libre, permitiendo que el público cerritense abarrotara el lugar y disfrutara de intensas y emocionantes peleas.

Como invitado especial, y debido a sus raíces cerritenses, se contó con la presencia de Rómulo Eikoo Koasicha Martínez, quien ofreció una exhibición de boxeo a tres rounds frente al boxeador local Carlos Omar "Panano" Juárez, despertando el entusiasmo de los asistentes y engalanando la jornada inaugural.

La cartelera presentó un total de 17 combates, con representación de diversos gimnasios y academias del estado, arrojando los siguientes resultados: Lucas Zamarripa (Deportivo Plan de Ayutla) venció a Ian Maldonado (Ángeles), Antonio Aguilar (Acrópolis) derrotó a Francisco Zuriel Pérez (Club Berna Boxing), Casandra Vargas (Deportivo Plan de Ayutla) superó a Luna Isabel Cepeda, Osvaldo Francisco Rivera (Guardias) venció a Brian Alonso Mares (John Box). Daniela Chávez (Ángeles Boxing) derrotó a Cinthia Nicole Martínez (Deportivo Plan de Ayutla).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


César Miguel Ramírez (Montiel Boxing) venció a Óscar Rangel (Ángeles Boxing), Román Gutiérrez (Deportivo Plan de Ayutla) superó a Iker Azael Sánchez (Montiel Boxing), María Terrones (Warriors Boxing) venció a Estefanía Silos (Deportivo Plan de Ayutla), Fausto Alejandro Herrera (Deportivo Plan de Ayutla) derrotó a Luis García Martínez (Ángeles Boxing). Ángel Michel Sánchez (Jones Boxing) venció a Ángel Almendares (Warriors Boxing).

Santiago Batres (Gym Acrópolis) superó a Marco Gil Ortega (Deportivo Plan de Ayutla), Rosalío Eduardo Pérez Cabrera venció a Luis Francisco Montoya, David Rojas (Deportivo Plan de Ayutla) derrotó a Juan Andrés Reina (Montiel Boxing), Carlos Yahir Santana (Club Berna Boxing) ganó por walk over, Saúl Muñoz Ramos (Montiel Boxing) venció a Helio Escalera (Deportivo Plan de Ayutla), Cristofer Chávez derrotó a Ismael Chávez Hernández, Óscar Leonardo Villegas venció a Francisco Zuriel Pérez.

