Inauguran Nacional Deportivo del ITSLP

En sencilla ceremonia ayer se llevó a cabo la inauguración del VIII Evento Nacional cultural y Deportivo de la Sección 61 en su fase Regional Zona Norte-Centro que organiza el comité ejecutivo delegacional D-V-88 del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.

El gimnasio del ITSLP fue el escenario de este evento, el cual comenzó con el desfile de las delegaciones que tomarán parte en este evento como son el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, IT de Chihuahua, IT de Chihuahua-II, IT. De Durango, IT de Ciudad Delicias, IT El Salto, IT Valle de Guadiana, IT d3e Zacatecas, IT de Aguascalientes, IT de Pabellón de Arteaga, IT de Torreón, IT. De La Laguna, IT El Llano, IT Parral y el IT de San Luis Potosí.

Entre los invitados especiales estuvieron Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la SEGE; Juan Carlos Bárcenas secretaria general de la Sección 26 SNTE; Juan Carlos Torres Silva, titular del deporte municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Esperanza Aguillón Robles, directora del ITSLP, Sergio Sierra, secretario general de la Delegación D-V-88 de la Sección 61, Francisco Meraz de la Sección 26 del SNTE y Anselmo Ramírez en representación del secretario general de la Sección 61.

Se realizaron los respectivos honores a nuestra enseña nacional y los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Mexicano.

Hubo mensajes de Anselmo Ramírez, Juan Carlos Bárcenas, Esperanza Aguillón, Sergio Sierra Segura, Juan Carlos Torres Cedillo, quien, por cierto, antes de concluir el acto se tuvo que retirar por tener otro compromiso.

Hubo una participación musical a cargo de Antonio Zacarías, quien cantó el himno del ITSLP, y durante du actuación, en una acción de mal gusto, se retiraron del lugar, Juan Carlos Bárcenas de la Sección 26 del SNTE y toda su comitiva y de la directora del ITSLP, Esperanza Aguillón.

También a los organizadores también se les paso hacer la declaratoria inaugural del evento, que fue el motivo de la ceremonia, y así de esta forma arrancaron las acciones de este evento que reúne a los trabajadores de los diferentes tecnológicos de la zona norte-centro.