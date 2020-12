Incumplimiento de Fox Sports afectaría a todos los clubes

Las acciones que ha tomado Disney-Fox Sports, en contra de clubes mexicanos como Santos Laguna, incumpliendo y desconociendo contratos, aunado con la falta de acción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ha ampliado por cuatro meses más el tiempo para que exista comprador del canal deportivo mexicano, no sólo afecta al cuadro lagunero, sino puede perjudicar a todo el futbol nacional.

Así lo manifiestan los abogados Juan Morillo y Martín Cano, pertenecientes al buffet Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, representantes de Santos, quienes apuntan a que el gobierno debe tomar acción inmediata para proteger a empresas nacionales, que son abusadas por un gran consorcio.

"Queremos que Fox y Disney cumplan con sus promesas: transmisión de los partidos, gastos de mercadeo y pagarnos por los juegos, playoffs y de repechaje", menciona Morillo.

No queda sólo ahí, explica que Disney le propuso al IFT, para que le permitiera la fusión, "que iban a deshacerse de la transmisión de equipos como Santos, todo para que se aprobara una transacción de 70 billones de dólares, por eso sacrificaron a Orlegi y a Santos. La IFT no se debe dejar utilizar como un vehículo de parte de estas dos grandes empresas americanas". Y si esto se lo hicieron a Santos, seguramente le pasará a otros equipos. "Afectará a toda la industria". Fox tiene las transmisiones de clubes como Pachuca, León y Monterrey.

El contrato entre Santos y Fox Sports aún tiene vigencia, "pero al día de hoy, no sabemos qué va a pasar con las transmisiones del próximo torneo", reitera el abogado Martín Cano, quien señala que todo se hizo con dolo. "Para que esta fusión funcionara había ciertos puntos que resultaban cuestionables para ciertos reguladores de competencias, y Disney ya era propietaria de ESPN. Empezamos con dos posibles televisoras que pudieran funcionar para transmitir a equipos mexicanos, y ahora con la anuencia del IFT resulta que se cerraron las puertas de dos televisoras, y sí es verdad, equipos como Santos y otros que tenían contrato con FOX, no saben qué va a suceder con ellos ahora".



Datos

Son tres los componentes que no ha cumplido Fox Sports México, con Santos, según el contrato que se encuentra vigente:

Transmisión de partidos y que es la base de la marca del club.

Compartir gastos de mercadeo y promociones para aumentar la imagen del equipo a nivel nacional e internacional.

Pagar por los partidos del torneo regular, playoffs (Liguilla) y de repechaje.