Ingeniera defiende portería tunera

El equipo Atlético de San Luis femenil dio a conocer que su portera Cinthia Monreal defendió con éxito su tesis del doctorado siendo esto aprobado por lo que desde el pasado jueves es Doctor en Ingeniería Mecánica con opción terminal en Termo fluidos, por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Es importante comentar que Cinthia es portera de la institución rojiblanca desde que comenzó este proyecto del Atlético de San Luis femenil en el Torneo Apertura 2019, aunado de que también es maestra universitaria por parte de la UASLP.

La ahora doctora estudio Mecatrónica y luego su maestría para ingresar como docente en la Facultad de Ingeniería de la UASLP, luego escogió estudiar su maestría en Termo fluidos, la cual terminó exitosamente a pesar de los obstáculos que se le presentaron a lo largo de sus estudios.

Y es que no es fácil combinar el deporte con los estudios, y en entrevista con la ahora doctora, los tiempos son complejos empatar, "Siento que en este renglón tuvo un poco de suerte, ya que se pudieron empatar bien mis entrenamientos con las sesiones de gimnasio, con los entrenamientos, por lo que siempre tuve la oportunidad de estar presente en el equipo y en la universidad en mis clases, aunque si fue muy complicado".

Para poder lograr este objetivo, la portera del Atlético de San Luis, Cinthia Monreal contó siempre con el apoyo de sus papás que fueron un soporte importante dentro de esta fase de jugadora-estudiante-maestra, "El apoyo de mi familia fue vital para poder lograr este objetivo, siempre conté con mis papás que me apoyaron en todo, aunado también a la Dra. Heidi de la UASLP, quien también me apoyo para que mis alumnos no sufrieran mis ausencias".

Sobre que le dejo el futbol en su fase de estudiante del doctorado, Cinthia Monreal mencionó "En lo personal me dejo el ser responsable y constante, porque en ambas esferas, tiene que esforzarte al máximo, cumplir con tus objetivos, ser constante, y a pesar del cansancio, del esfuerzo, no debes de desfallecer y ser responsable con los que te propones, además de que aprendí que en el futbol son alumna y en la UASLP soy maestra y es bueno estar en las dos lados para comparar y mejorar en todos los aspectos".

Finalmente se le preguntó porque no hay muchos deportistas que también sean profesionistas a lo que comentó "Se ha estigmatizado que al deportista no le gusta estudiar, pero si hay caso, como el del jugador Sócrates, quien fue un gran futbolista y también era una persona estudiada, activista, si hay gente aunque muchas veces no se dan a conocer".

Y agregó "Otro puntos es que cuando ya te siente seguro económicamente gracias al deporte, ya no te preparas, sin embargo, tarde o temprano se te acaban las piernas (hablando del futbol), y yo les diría que se preparen y tener un plan "B", y no poner todos los huevos en una sola canasta, deben de salir de su zona de confort".