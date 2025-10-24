Inicia el GP México: Todos lo que debes saber

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL) .-Este viernes comienza la actividad del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez con las primeras prácticas libres, el primer encuentro de los mejores pilotos del mundo con el circuito de la Magdalena Mixhuca.

Después de un fin de semana emocionante en el Circuito de las Américas, la Ciudad de México acapara los reflectores del mundo con el décimo aniversario del Gran Premio en el país, que trae consigo una gran expectativa por ver quién será el ganador de esta edición especial.

A diferencia del año pasado, los aficionados no podrán ver en acción a Sergio Pérez, ya que el mexicano no forma parte de la parrilla desde el arranque de la temporada al ser desvinculado de Red Bull Racing. Sin embargo, este viernes podrán ver a Pato O’Ward correr la primera práctica libre con McLaren.

McLaren, Red Bull y el duelo por el campeonato

La cita en el Hermanos Rodríguez tendría que ser de rutina para McLaren, que desde el arranque de la temporada se alzó como el rival a vencer. En las primeras 15 de 24 carreras totales en el serial, el equipo inglés se anotó 12 victorias.

Apenas en junio, Max Verstappen de Red Bull —todavía vigente campeón del mundo— reconoció la fortaleza de McLaren, pero desde entonces ha recortado la diferencia en puntos. En las últimas cuatro carreras, el neerlandés ha ganado tres, y la ventaja que era superior a los 100 puntos ahora se redujo a solo 40 con respecto al australiano Oscar Piastri.

El Gran Premio de México se convierte así en un fin de semana crucial: Piastri busca su primera corona en la F1, mientras que Verstappen persigue su quinto título con Red Bull. Si el neerlandés domina este viernes en el Hermanos Rodríguez, avisará que va por la conquista del GP de México, donde es el máximo ganador con cinco victorias.

En caso de que Max gane y los McLaren no sumen, se pondría a solo 15 puntos de igualar a Piastri. Si el australiano logra la victoria, ampliaría su ventaja a 57 unidades, aunque si Verstappen gana y Piastri llega segundo, la diferencia quedaría en solo 33.

Verstappen: “Necesitamos ser perfectos”

El monarca neerlandés, en plena lucha por su quinto título de Fórmula 1, reconoció que tanto él como Red Bull "necesitan ser perfectos" para asegurar la victoria y superar a McLaren.

"Está claro que tuvimos una buena racha, sin duda lo he disfrutado mucho más así, y por supuesto intentaremos mantener ese buen ritmo", dijo el piloto, quien destacó que el circuito de la CDMX es complicado: “La pista es muy difícil, con poco agarre y clasificación intensa. Tenemos que controlarlo todo y sacar el máximo partido”.

Sobre su favoritismo, Verstappen respondió: “No lo sé. Todavía hay una gran diferencia con el liderato. No estamos demasiado estresados. Si funciona, genial; si no, podemos estar orgullosos de nuestra mejora”.

Finalmente, reconoció el ambiente único que se vive en México: “El público siempre ha sido increíble, les apasiona de verdad la F1, y en el estadio el ambiente es una locura. Sinceramente, espero un fin de semana divertido”.

Operativo de seguridad en el Autódromo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un operativo dentro y en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez para salvaguardar la seguridad de los asistentes al “Gran Premio de la Ciudad de México 2025”.

Participarán 3 mil 900 policías capitalinos, apoyados de 427 vehículos oficiales, 120 motopatrullas, nueve grúas, dos drones, cuatro ambulancias, dos helicópteros Cóndor y un autobús. Además, mil 800 elementos de la Policía Bancaria e Industrial resguardarán el interior del autódromo por día.

También habrá ocho binomios caninos especializados en la detección de drogas y explosivos, que inspeccionarán accesos, zonas de alimentos, cajeros automáticos y otros espacios. El operativo de seguridad operará durante los tres días del evento.

Alternativas viales

La SSC recomendó las siguientes alternativas en caso de afectaciones:

Al Norte: Eje 1 Norte Rayón, Eje 2 Norte Manuel González, Eje 3 Norte Ángel Albino Corso y Eje 4 Norte Talismán.

Al Sur: Eje 5 Sur La Purísima, Eje 6 Sur Trabajadores Sociales y Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa.

Al Oriente: Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez y Anillo Periférico Canal de San Juan.

Al Poniente: Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc y avenida Insurgentes.

Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez

En transporte público:

La forma más directa es mediante la Línea 9 del Metro, bajando en Velódromo o Ciudad Deportiva, que conducen a las puertas 6 y 7 del Autódromo. También se puede descender en Puebla, cercana a la puerta 8.

Si se usa el Metrobús, se recomienda bajar en la estación Autódromo (Línea 2), o bien en Upiicsa e Iztacalco, próximas a las puertas 8, 12 y 13. Otra opción es la Línea 2 del Trolebús, con conexión en Avenida Río Churubusco y Ciudad Deportiva.

En automóvil:

No hay estacionamiento disponible, por lo que se sugiere acudir en taxi o servicio de aplicación con dirección Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.