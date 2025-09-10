Inicia inscripción para sorteo de boletos del Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ha comenzado otra etapa en la venta de boletos para la Copa del Mundo 2026, en la que ya no sólo están disponibles entradas para la zona denominada "Hospitality".

Este miércoles 10 de septiembre, y hasta el viernes 19, estará disponible la opción para poderse inscribir al sorteo preferente de boletos para el evento. El único requisito es ser titular de una tarjeta Visa.

Lo primero que debe hacerse es ingresar al sitio "https://www.fifa.com/es/tickets" y generar una cuenta, lo cual se hace a través de un correo electrónico, en el cual se pedirá verificación.

Después de eso, se ingresa al mismo sitio de la FIFA y, tras una autentificación, se llega a la fila de espera, donde se deberá aguardar para poder confirmar e interés de comprar boletos para la Copa del Mundo.

El tiempo que se debe aguardar puede variar, aunque en promedio es de 40 minutos a una hora.

Algunos usuarios han reportado fallas en el sistema, pero otros no han tenido problema alguno para registrarse.

¿Qué se debe hacer una vez que terminó la fila de espera?

Cuando el tiempo de espera ha terminado, el propio sitio redirecciona a una pantalla en la que se solicitan los datos personales de quien desea adquirir boletos para el Mundial. En esa página se debe colocar nombre completo y dirección, además de cuáles rondas del Mundial le interesan para asistir, al igual que la o las ciudades a las que podría ir a algún partido del Mundial.

Una vez terminado este proceso, se llega a otra página en la que se deben colocar los datos de la tarjeta de crédito o débito que se registrará para, en caso de ser seleccionado, realizar la compra de boletos.

Si ese proceso es realizado correctamente, aparecerá una notificación de que se ha registrado correctamente el interés de adquirir boletos para el Mundial en este sorteo preferente.

Al mismo tiempo, llegará un correo electrónico a la cuenta registrada donde se confirma que ya se es parte de los anotados con interés para el sorteo.

¿Registrarse asegura boletos para el Mundial?

En esta fase, registrarse para el Mundial no garantiza comprar boletos para el Mundial, ya que todos los interesados ingresarán a un sorteo.

A partir del 29 de septiembre, la FIFA avisará a todos los registrados si fueron seleccionados o no para adquirir boletos de la Copa del Mundo.

En caso de ser seleccionado en el sorteo, se asignará una fecha y un horario para realizar la compra de boletos (sujeto a disponibilidad), con horarios que comenzarán a partir del 1 de octubre.

En esa fecha y horario que sea asignado, se tendrá unos cuantos minutos para ingresar al sitio (con la contraseña ya registrada) y se podrá acceder a comprar boletos con la tarjeta dada de alta, aunque eso no garantiza que se pueda hacer.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial?

Aunque no se ha especificado cuánto cuesta en cada estadio y cada zona de todos, la FIFA ha dado conocer que los boletos individuales para el Mundial irán de mil 200 hasta 136 mil.