a todo pulso

LA SELECCIÓN Nacional no termina de convencer; aún que en sus ocho últimos partidos no ha perdido, el equipo del “Vasco” Javier Aguirre no muestra un avance futbolístico y menos un estilo de juego que lo distinga, hay jugadores que no están en buen momento y se les sigue sosteniendo como si hubiera justificación para ello, Jorge Sánchez, Orbelín Pineda, “El Piojo” Alvarado son los que más sobresalen en no aportar nada al seleccionado nacional, hay otros que en sus clubes han demostrado muy buen nivel, pero sorprende que en la selección no lo hagan, como Alexis Vega que sin lugar a dudas fue el mejor jugador del pasado torneo de clausura 2025 en donde campeonó con Toluca, lo mismo pasa con Luis Ángel Malagón que parece haber perdido el gran nivel que tiempo atrás mostró, al igual que Edson Álvarez que nada más no ve la suya, en fin hay jugadores de los que se espera mucho más y hasta ahora han quedado a deber. Que decir de Javier Aguirre, de quién se espera que con el cúmulo de experiencia que tienen en su carrera de D. T. debería de mostrar que ya están en el camino bueno. A diez meses del arranque del campeonato mundial, se nota que tiene dudas y ha prescindido de algunos elementos como el colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones que al parecer no le gusta, como si hubiera muchos jugadores con esas características, ya pronto veremos cómo va determinando su lista final de los privilegiados que acudirán al campeonato mundial de 2026.

ATLÉTICO DE SAN LUIS recibe el próximo domingo a “Los Xolos” de Tijuana que dirige Sebastián Abreu que en algún momento defendió los colores del Club San Luis; ante este tipo de rivales se supone que los potosinos no deberían de dejar ir puntos y más en casa, después del parón de la fecha FIFA se espera que la reacción del equipo de casa sea una realidad, ya que casi es la mitad del torneo y si no se suma ya será difícil entrar mínimo al Play In.

LLEGÓ OTRO REFUERZO para el ADSL, el brasileño Robson Alves de Barros ”Bambú” formado en las básicas del Santos de Brasil y proveniente de Portugal es la nueva incorporación del equipo potosino, se desempeña como defensa central y también lo ha hecho como lateral derecho, tiene 27 años y ya pasó por equipos importantes en su país como el Corinthians y el Atlético Paranaense, así como en el futbol francés con el Niza, este viernes se cierran los registros de la Liga MX y seguramente Robson “Bambú” estará registrado para antes del cierre. La directiva local había señalado que ya no habría más altas, pero ante la débil defensa que se ha mostrado, hubo la necesidad de echar mano del brasileño, esperamos que su aportación sea inmediata y para bien del club.

AYÚDANOS A SALVAR UNA VIDA es el eslogan que el Patronato Pro Paciente Oncológico de San Luis Potosí está promoviendo para su próxima carrera atlética del domingo 21 de este mes, se correrán 3, 5 y 10 kilómetros con salida y meta en el parque de Morales, ésta tradicional carrera tiene como objetivo recaudar fondos para las nobles causas que realiza el Patronato, el donativo para inscribirse es de 300 pesos y se pueden hacer en Plomería Selecta, en Dulces y Chocolates Costanzo, también hay una cuenta en el banco BBVA para recibir aportaciones extraordinarias, es la número 0180084379, al hacer su donativo se puede extender recibo deducible de impuestos, para mayores informes en el teléfono 444 142 2588, estamos seguros que si no la corre, la camina o participa en ella, al menos hará su donativo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

ÁLVAREZ VS CRAWFORD “El Canelo” hará una nueva defensa de sus cinturones unificados de las cuatro asociaciones mundiales que rigen el boxeo y de la revista The Ring que es la más influyente y también otorga reconocimiento a los campeones mundiales. Pelea pactada en las 168 libras o peso supermediano. El zurdo Terence Crawford está dos categorías por debajo; nunca se ha visto que un peleador que sube de divisiones destrone a un campeón de mayor peso, “Canelo” ganará por decisión y habrá controversia. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com