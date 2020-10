Inicia liguilla Tangamanga

Como es una tradición, Liga Tangamanga de Futbol Soccer presentó la liguilla de su categoría Estelar en la que participarán, a partir de este domingo, todo con las medidas sanitarias que se requieren para este tipo de eventos.

Culminada la fase regular surgieron los 8 mejores equipos los cuales disputarán los cuartos de final con el sistema de 1 vs. 8 y así sucesivamente, así lo explicó Luis Javier Míreles Aria, director general.

También dio a conocer los conjuntos involucrados en la "fiesta grande" que son: Guerrilleros, Lobos Epoxi Pisos, Maquinados Ortiz-Caver Al Pan, Lago Alberto-Mariscos Jorge, GDI, Publired-Instituto Santa Rita, Carnicería Guadalupano e Igope.

Los juegos de ida de los cuartos de final se jugarán de la siguiente manera:

Guerrilleros vs. Lobos VM Epoxi Pisos, Deportivo Ferrocarrilero campo 1 pasto a las 8:00 horas; Maquinados Ortiz-Caver-Al Pan vs. Lago Alberto-Mariscos Jorge-PSM en La Huerta 1 a las 8:00 horas; G.D.I vs. Publired-Instituto Santa Rita, campo J.I 2 a las 8:00; Carnicería Guadalupano vs. Igope en La Huerta 1 10:00.

La etapa de cuartos de final se jugará a ida y vuelta lo mismo que las semifinales, mientras que la final será a un solo duelo, además de que, para esta ocasión, no se contará con arbitraje de Liga MX por los motivos de la pandemia.

La sede del partido por el título aún no está definida, dijo Mireles Arias, pero dio a conocer que existen tres opciones que son el estadio Plan de San Luis, el campo 1 de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos y la Unidad Deportiva 21 de Marzo, aclarando que en cualquier campo que se lleve a cabo el encuentro será sin público y con fecha el 29 de noviembre y transmisión por internet.