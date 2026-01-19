logo pulso
Iniesta, en la mira de Marruecos rumbo al Mundial 2026

Busca reforzarse tras decepción en la Copa Africana

Por El Universal

Enero 19, 2026 02:38 p.m.
A
Andrés Iniesta / Foto: Archivo

Andrés Iniesta / Foto: Archivo

Marruecos perdió hace unas horas de manera dolorosa la Copa Africana de Naciones, al caer en casa (0-1) ante Senegal. La derrota provocó gran tristeza en la afición y generó dudas en el proyecto deportivo rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El equipo marroquí, integrado por una gran generación de futbolistas y considerado uno de los candidatos a tener una edición espectacular en el torneo de la FIFA, buscaría, tras el fuerte golpe en la confianza, sumar a una leyenda en sus filas.

Se trata de Andrés Iniesta, legendario mediocampista español, quien estaría en el radar de la nación africana para incorporarse al grupo que participará en la justa en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con medios en España, la Federación marroquí intentó fichar al exfutbolista del FC Barcelona, quien habría sido invitado a conocer al grupo.

El reporte agrega que la intención de las autoridades sería integrarlo al cuerpo técnico del actual entrenador Walid Regragui, quien tendrá una gran prueba al enfrentarse en la etapa de grupos a Brasil, Escocia y Haití.

