Marruecos abre la Copa Africana con triunfo ante Comoras

El anfitrión ganó 2-0 en el duelo inaugural y este lunes continúa la actividad con el debut de Sudáfrica frente a Angola

Por El Universal

Diciembre 22, 2025 10:46 a.m.
A
La trigésima quinta edición de la Copa Africana de Naciones comenzó este sábado 21 de diciembre con el duelo inaugural entre Marruecos y Comoras.

La semifinalista de Qatar 2022 se impuso (2-0) a los comorenses en el Complejo Deportivo Príncipe Moulay Abdellah, en Rabat.

Dicho enfrentamiento, fue el único que se disputó en la jornada dominical, por lo que hoy continuará la actividad.

Cabe recordar que esta edición del torneo de selecciones más importante de la Confederación Africana de Futbol (CAF, por sus siglas en francés) se está disputando en Marruecos.

Hoy seis selecciones tienen su presentación en el certamen, por lo que será un día lleno de intensidad en el país del noreste de África.

-----Horario y canales para ver en vivo el debut de Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones

Sudáfrica vs Angola

Fecha: Lunes 22 de diciembre

Hora: 11:00

Estadio: Marrakech

Transmisión: Claro Sports/FOX/FOX One.

