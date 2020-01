Iniestra acepta que afición de Pumas se cansó de promesas

El mexicano Andrés Iniestra, volante de los Pumas, aceptó este viernes que la afición del equipo está cansada de promesas y deben ganarle a un equipo importante como el Monterrey, campeón del Apertura 2019.

"La afición ya no se va a ilusionar con promesas, tenemos que mostrar que podemos ganar este tipo de juegos para demostrar que podemos competir con cualquier equipo, Monterrey es un equipo importante, es el campeón y debemos salir a ganarle", advirtió Iniestra en conferencia de prensa.

Este domingo en partido del torneo Clausura 2020, Pumas se mide en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria al Monterrey, equipo que además de ser el campeón tiene una de las nóminas más caras de la Liga.

Iniestra confesó que para ganarle al Monterrey deben aportar más esfuerzo en el campo para contrarrestar su calidad.

"Ellos tienen una de las mejores plantillas de la liga, así que si no ponemos toda la calidad, nos van a venir a ganar, tenemos que ser inteligentes para hacerles partido y sacar nosotros la victoria, tenemos que correr más que ellos y estar muy concentrados", precisó.

Iniestra está sabe que la única manera de acabar con los abucheos de la afición es demostrar en la cancha el potencial de Pumas para competir de tú a tú con cualquiera.

"Creo que la afición está cansada de promesas de que le podemos ganar o pelear a equipos grandes, eso nos lo tenemos que decir nosotros, no sirve de nada decirles que vamos a ganar, tenemos que demostrar con resultados que podemos", advirtió.

Iniestra dio el mérito de está mentalidad al español Míchel, entrenador de los felinos, quien ha firmado este grupo bajo el concepto de que son una familia.

"Míchel tiene mucho que ver porque nos ha inculcado esa parte de estar para el compañero apoyando: ser una familia; estamos muy cómodos en su sistema de juego y ya tenemos que mostrarlo en la cancha", afirmó.

Según Iniestra la ventaja de Pumas respecto a los demás equipos está en su mística.

"Pumas es un equipo de mística, dirigido por un técnico con experiencia y con refuerzos de calidad. Eso nos hace un conjunto que puede competir con cualquiera", concluyó.