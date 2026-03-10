Integra Santas del Potosí talento potosino a sus filas

Con el objetivo de fortalecer la identidad local del equipo, las jugadoras potosinas Naomi Galeano Alonso y Katya Mendoza Martínez se integraron al plantel de las Santas del Potosí para la temporada 2026 de la Liga Caliente.mx LNBP.

Ambas basquetbolistas fueron detectadas durante el try out que realizó la organización, proceso en el que mostraron su talento y convencieron al cuerpo técnico. Actualmente ya trabajan bajo las órdenes del entrenador Luis Andrés García Sevilla, quien encabeza la preparación del equipo rumbo al inicio de la nueva campaña que está por iniciar.

El debut del conjunto potosino ante su afición está programado para este jueves 12 de marzo a las 20:00 horas, cuando las Santas reciban al El Calor de Cancún en el Auditorio Miguel Barragán, en un duelo que marcará el arranque de la temporada en casa y que promete un gran ambiente para los seguidores del baloncesto.

La directiva del equipo informó que, para este inicio de temporada, la entrada será gratuita para todas y todos los aficionados, con el objetivo de incentivar el apoyo de las familias potosinas y acercar el mejor baloncesto profesional a la comunidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las personas interesadas en asistir a los partidos de las celestiales podrán obtener sus accesos gratuitos este martes y miércoles en las oficinas de la Feria Nacional Potosina, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. A partir del jueves, los boletos también estarán disponibles en las taquillas del Auditorio Miguel Barragán.