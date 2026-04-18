Inter de Milán vence a Cagliari

REGGIO EMILIA.- Marcus Thuram anotó su cuarto gol en tres partidos, y el Inter de Milán venció 3-0 al Cagliari para ampliar su ventaja a 12 puntos en la Serie A el viernes.

Tras una mal primer tiempo en el que el Inter no logró convertir su presión en goles, los hombres de Cristian Chivu tomaron el control durante un período de cuatro minutos poco después del descanso.

Un magnífico pase de Federico Dimarco dejó a Thuram con un remate a placer en el segundo palo; luego, cuatro minutos después, Nicolo Barella sacó un disparo imparable desde 15 metros para poner el 2-0.

Piotr Zielinski se guardó lo mejor para el final con una volea magníficamente ejecutada que se coló en el ángulo superior.

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El resultado dejó a los campeones virtuales con 12 puntos de ventaja sobre el Napoli, con seis partidos por disputar.

El Cagliari estaba en el 16to puesto, seis puntos por encima de la zona de descenso.

DERROTA DEL COMO

Como vuelve a perder, encajó su segunda derrota en una semana al caer en casa del Sassuolo por 2-1. Cristian Volpato y M´Bala Nzola marcaron en los tres minutos previos al descanso para darle al Sassuolo una ventaja contra el curso del juego.

El internacional argentino Nico Paz recortó distancias en el tiempo añadido del primer tiempo —su tercero en cuatro partidos—, pero el Como no pudo encontrar el empate pese a dominar la posesión en la segunda mitad del encuentro.

La primera derrota del Como como visitante en 2026 llegó después de perder en casa ante el Inter 4-3 el lunes. Aunque el Como se mantuvo en el quinto puesto, la Juventus, dos puntos por encima, podría ampliar su ventaja a cinco si vence al Bologna el domingo.

El equipo de Cesc Fàbregas se mantuvo invicto en nueve partidos como visitante desde el 15 de diciembre, cuando cayó por la mínima ante la Roma.

El Sassuolo estaba en el noveno puesto.