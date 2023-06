Invita el CAFA a su tradicional lid

Ana Paula Vázquez

La organización deportiva de los Centros de Acondicionamiento Físico Atlético (CAFA) invita a todos los amantes del atletismo a participar en el evento “Solo para Madrugadores 5:00 AM”. Esta carrera se llevará a cabo durante la noche y llegará al amanecer, brindando una experiencia emocionante a los participantes.

Se correrá el viernes 30 de junio de este año, con salida y meta frente al Teatro de la Ciudad; la hora de salida está programada para las 5:00 de la mañana.

El Parque Tangamanga 1 abrirá sus puertas desde las 4:30 de la mañana para permitir a los corredores entrar a tiempo y respetar los horarios establecidos. El recorrido constará de 9.2 kilómetros, partiendo hacia la oreja oriente, rodeando todo el parque y finalizando frente al Teatro de la Ciudad. Además, habrá una opción de 3 kilómetros, que consistirá en subir por el Splash, pasar por las tres fuentes sin rodearlas y llegar a la meta.

Las categorías de la carrera serán las siguientes: varonil y femenil de 9.2K, 20-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, y 70 años y más. En la categoría de 3K, habrá divisiones de 15-19, 20-29, 30-39 y 40 años en adelante.

Los primeros tres lugares de cada categoría en ambas ramas recibirán premiación; la entrega de premios se llevará a cabo en un lugar que será anunciado a través de los medios de comunicación y las redes sociales, como se hace anualmente. Es importante destacar que, si el participante no asiste a la ceremonia de premiación y no envía a alguien con una copia de su INE, la organización no se hará responsable.

Los corredores podrán elegir la playera que más les guste de los dos modelos publicados en las redes sociales y en la columna del “Profe MONTE” en Facebook, así como en el sitio web “Centros de Acondicionamiento Físico Atlética CAFA”.

La inscripción para la carrera tendrá un costo de $350.00 y se cerrará el jueves 15 de junio. Para asegurar la entrega de la playera en la talla deseada, los participantes podrán pagar un anticipo de $150.00, o cubrir la totalidad del costo al momento de recoger su número y playera.

Los lugares están limitados, así que no pierdas la oportunidad de formar parte de esta emocionante carrera “Solo para Madrugadores 5:00 AM”. ¡Inscríbete y prepárate para vivir una experiencia única en San Luis Potosí!