Irán abandona el Mundial 2026

DUBÁI.- El ministro de deportes de Irán afirmó el miércoles que el país no podrá participar en el próximo Mundial de fútbol que se disputará en Norteamérica después de que Estados Unidos asesinara a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en su guerra en curso.

"Debido a las perversas acciones que han cometido contra Irán —nos han impuesto dos guerras en tan solo ocho o nueve meses y han asesinado y martirizado a miles de nuestros ciudadanos—, definitivamente no nos es posible participar en el Mundial", declaró Ahmad Donyamali declaró a la televisión estatal iraní.

En el video publicado el martes, el ministro iraní de Deportes y Juventud dijo que los jugadores de la selección de su país no estarían seguros en Estados Unidos.

Irán tiene programado jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21, antes de terminar la fase de grupos contra Egipto en Seattle el 26. Estados Unidos organiza el torneo junto con Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que "realmente no me importa" si Irán participa en el torneo de 48 selecciones.

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, informó que se reunió con Trump el martes por la noche "para hablar sobre el estado de los preparativos" del torneo y recibió garantías de que se permitiría a Irán viajar a Estados Unidos.