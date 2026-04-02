Irán avanza en preparación para Mundial FIFA 2024 en Arizona

El fútbol iraní tuvo una buena semana en su accidentado camino hacia disputar partidos del Mundial en Estados Unidos en junio.

Reunión entre FIFA e Irán impulsa preparación mundialista

Una primera reunión cara a cara con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el 28 de febrero logró avances reales en la diplomacia futbolística al final de un mes tenso.

El optimista comunicado de la federación iraní de fútbol sobre la reunión en Turquía no mencionó trasladar partidos del Mundial a México, un tema que Infantino ha descartado repetidamente durante las últimas dos semanas.

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Infantino también ofreció ayuda concreta para que el plantel se prepare para el Mundial en los próximos dos meses. La mayoría de los jugadores de Irán están en clubes de la liga nacional, que se ha suspendido durante la guerra.

Los anfitriones del Mundial para Irán en Arizona indicaron esta semana que seguían adelante con mejoras del campamento de entrenamiento, además de planes de seguridad locales y federales, en línea con el mantra de la FIFA de "mantener el calendario".

Infantino se quedó en el balneario costero turco de Antalya para ver cómo Irán goleaba 5-0 a Costa Rica en un amistoso de preparación.

Está claro que los próximos dos meses están llenos de incertidumbre para el equipo de Irán y para el propio país, en medio de mensajes contradictorios sobre las intenciones de Estados Unidos en la guerra.

Aun así, se ha desvanecido la conversación sobre que Irán boicotee el mayor evento del fútbol o busque trasladar sus partidos de Los Ángeles y Seattle a México.

Se prevé que la delegación iraní llegue a su campamento de entrenamiento en Tucson a más tardar el 10 de junio para el torneo del 11 de junio al 19 de julio.

Impacto de la guerra y suspensión de la liga nacional

La guerra sembró de inmediato dudas sobre la capacidad y la disposición de Irán para cumplir con una plaza en el Mundial asegurada en marzo de 2025 como uno de los mejores equipos de Asia.

En la primera mitad de marzo, funcionarios del gobierno sugirieron de distintas maneras que el equipo no podría jugar el Mundial, no podría viajar a Estados Unidos y que la FIFA debía trasladar los partidos de Irán al coanfitrión México.

Un portavoz de la Federación de Fútbol de Irán no respondió el jueves a una solicitud de comentarios. Irán no ha retirado su inscripción ante la FIFA.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pareció insinuar que sería posible albergar partidos de Irán, sin abogar por un cambio tardío sin precedentes en el calendario del Mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, añadió confusión. En distintos momentos afirmó: "Realmente no me importa" si Irán va al Mundial, dijo que los jugadores no estaban seguros —pareció referirse a que corrían riesgo de represalias del régimen en su país— y prometió que serían tratados como estrellas.

La FIFA ha sido el comentarista más constante, e Infantino el único alto dirigente del fútbol que ha hablado abiertamente de la delicada diplomacia: que Irán irá a Estados Unidos, que el calendario no cambiará y que no hubo ni habrá negociaciones formales sobre México.

Por lo tanto, Irán va encaminado a llegar a Arizona y comenzar a prepararse para su primer partido el 15 de junio contra Nueva Zelanda en el estadio de los Los Angeles Rams en Inglewood.

La mejor semana del fútbol iraní

La pausa obligatoria por la FIFA para que los clubes cedan a sus jugadores a las selecciones nacionales dio a los planteles del Mundial hasta nueve días juntos y dos partidos de preparación.

Irán tenía previsto viajar a Jordania, otro equipo del Mundial, donde Nigeria y Costa Rica fueron invitados como rivales en partidos consecutivos. Cuando la guerra se extendió por Oriente Medio, esos encuentros se trasladaron de la capital jordana, Ammán, a la seguridad de Antalya, en el sur de Turquía.

Para la mayoría de los jugadores de Irán, la derrota 2-1 ante Nigeria el viernes pasado y la victoria contra Costa Rica el martes fueron su primera actividad competitiva desde que se detuvo la Persian Gulf Pro League.

Ambos partidos de Irán se jugaron sin aficionados en el estadio. En una preparación similar antes del Mundial de 2022, a los hinchas iraníes se les impidió entrar a un estadio en Austria, evitando que se mostrara en la transmisión hacia su país cualquier protesta contra el gobierno.

En Antalya, el equipo de Irán protestó los ataques militares respaldados por Estados Unidos alzando mochilas infantiles y fotos de víctimas de la guerra durante los himnos nacionales.

La gran ausencia del plantel fue la del delantero estrella Sardar Azmoun. Según reportes, no fue convocado por orden de autoridades estatales debido a una publicación en redes sociales del jugador, radicado en Dubái, con una fotografía en la que aparece saludando a líderes políticos de los Emiratos Árabes Unidos.

Reunión con el presidente de la FIFA

Antes del viaje de Irán a Turquía, la FIFA declinó confirmar detalles sobre qué funcionarios irían allí para la mejor —y, de manera realista, primera— oportunidad de reunirse con los dirigentes de la federación iraní durante la guerra.

Infantino llegó el martes por la mañana. Habló ante una sala llena de jugadores y el entrenador Amir Ghalenoei, y se reunió en privado con los directivos federativos Mehdi Mohammed Nabi y Omid Jamali.

En una publicación posterior en Instagram, Infantino prometió el apoyo de la FIFA para dar al equipo "las mejores condiciones posibles" para prepararse para el Mundial.

Más detalles surgieron en un comunicado de la federación iraní, que la FIFA confirmó después como un resumen fiel de las distintas reuniones de Infantino.

Infantino, según el comunicado, prometió: "Estoy a su servicio, y si necesitan ayuda, la proporcionaré", incluso para organizar un campamento de entrenamiento antes del Mundial. Eso podría ser en Turquía en las próximas semanas.

El comunicado iraní no se refirió a trasladar partidos a México, algo que Infantino ha reiterado que no puede ocurrir. El fin de semana le dijo a la cadena mexicana N+Univision que no hay un plan de respaldo para Irán en el Mundial, solo el Plan A.

El calendario de Irán en el Mundial

El sorteo del Mundial se realizó el 5 de diciembre en presencia de Trump, minutos después de que Infantino le otorgara el primer Premio de la Paz de la FIFA. Las sedes de los partidos se confirmaron un día después. A varios integrantes de la delegación de Irán, incluido el presidente de la federación, Mehdi Taj, se les negaron visas para ingresar a Estados Unidos. Eso sigue siendo un problema clave de cara al Mundial.

Después de jugar contra Nueva Zelanda en Inglewood, Irán debe regresar allí seis días después para enfrentar a Bélgica, cabeza de serie del Grupo G. Irán completa el grupo en Seattle contra Egipto el 26 de junio.

La FIFA tenía la opción de programar Egipto vs. Irán en Vancouver, pero optó por mantener a Irán dentro de Estados Unidos.

La FIFA tenía disponibles alrededor de 200.000 entradas en total para esos tres partidos de Irán y la mayoría ya se vendieron. Cambiar las ciudades a México expondría a la FIFA a compensar a aficionados, emisoras y patrocinadores que han pagado vuelos y hoteles de acuerdo con el calendario oficial de partidos.

Irán eligió Arizona como su base de entrenamiento, en el Kino Sports Complex de Tucson. Las reglas del Mundial exigen que los equipos ingresen al país anfitrión al menos cinco días antes de su primer partido.

En el campamento, la directora Sarah Hanna señaló en un comunicado: "No ha habido ninguna actualización oficial respecto a los planes de Irán de entrenar en el Kino Sports Complex, y seguimos preparándonos para la llegada del equipo IR Irán".