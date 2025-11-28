Isaac del Toro y Osmar Olvera, premiados en el Premio Nacional del Deporte de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El ciclista Isaac del Toro y el clavadista Osmar Olvera fueron dos de los atletas reconocidos el viernes con el Premio Nacional del Deporte que cada años otorga el gobierno federal mexicano a sus mejores deportistas.

Del Toro, de 22 años, se llevó el reconocimiento en la categoría de profesional después de una temporada en la que fue subcampeón del Giro de Italia. Mientras que Olvera, quien es campeón mundial de clavados, fue uno de cuatro atletas premiados entre los amateurs.

"Ustedes son una enorme alegría para al pueblo de México, nos sentimos orgullosos de que representen al país", dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. "Algunos quisieron hacernos menos, pero somos una gran nación con una enorme historia."

Además de Olvera, quien este año se convirtió en el segundo mexicano en ganar un campeonato mundial de clavados, fueron premiados Andrea Maya Becerra Arizaga (tiro con arco), Alegna González Muñoz (atletismo) y Uziel Muñoz (atletismo).

Olvera además fue medallista de plata en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

González y Muñoz conquistaron la medalla de plata en la pasada edición del campeonato mundial de atletismo en marcha y lanzamiento de peso, respectivamente.

Además, otros dos atletas paralímpicos, dos entrenadores dos jueces fueron premiados.

En la categoría de trayectoria fueron premiados la clavadista Gabriel Agúndez, además del patinador sobre hielo, Donovan Carrillo, quien en febrero competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno.

"Fue un gran año para el deporte, con hazañas memorables y momentos que nos llenan de orgullo y nos recuerdan que vamos por buen camino", dijo el presidente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco. "Pero quedan cosas por hacer y mucho por transformar".