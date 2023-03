Italia e Inglaterra inician su camino rumbo a la Euro 2024

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Esta tarde en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, la Selección de Italia y la de Inglaterra se enfrentarán en un partido de selecciones históricas en la primera jornada del grupo C de las eliminatorias rumbo a la EURO 2024.

Después del tropiezo británico en la Copa del Mundo 2022 en cuartos de final, y del fracaso histórico italiano que fue no participar de la justa mundialista, los últimos finalistas de la Eurocopa se enfrentan en un partido que podría ser clave para definir quién tomará el primer puesto del grupo que comparten con Macedonia del Norte, Malta y Ucrania.

Hay sorpresas en las convocatorias, ya que Gareth Southgate no podrá contar con Raheem Sterling, Marcus Rashford (de temporada excepcional con el Manchester United) ni Trent Alexander-Arnold. Por el otro lado, el italiano Roberto Mancini sorprendió con el llamado del joven Mateo Retegui, militante de la primera división de Argentina con el club modesto Tigre.



CUÁNDO Y DÓNDE VER ITALIA VS INGLATERRA

-.DÍA: Jueves 23 de marzo de 2023

- HORA: 13:45 horas

- ESTADIO: Diego Armando Maradona, Nápoles

- TRANSMISIÓN: SKY Sports / SKY Blue to Go